كازاخستان تسجل 94 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الأحد تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 108 آلاف و757 حالة.





وذكرت وزارة الصحة، في بيان (نقلته وكالة أنباء /كازين فورم/ الكازاخية على موقعها الإلكتروني)، أن البلاد سجلت أيضا في الوقت ذاته تعافي 70 مريضًا من الفيروس، مما رفع إجمالي عدد المتعافين في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 103 آلاف و980 حالة.



