أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأحد 11-10-2020

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وسجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 17.08 جنيه للشراء و 17.2 جنيه للبيع.





وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.43 جنيه للشراء و 18.56 جنيه للبيع.





ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري نحو 20.16 جنيه للشراء و 20.28 جنيه للبيع.





وسجل سعر الـ100 ين الياباني نحو 14.78 جنيه للشراء و 14.88 جنيه للبيع .





ووصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.32 جنيه للبيع.





وعلي مستوي العملات العربية وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.









وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم المطلوبات من القطاع الخاص ضمن الإئتمان المحلي للبنوك بنهاية يونيو الماضي إلي 1.1 تريليون جنيه مقابل 980.9 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 957.411 مليار جنيه في إبريل 2020



وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن إجمالي الأوراق المالية ضمن المطلوبات من القطاع الخاص بلغت 89.5مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 88.6 مليار جنيه في مايو من نفس العام ومقارة بـ 85.3 مليار جنيه في إبريل 2020.





وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.09 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.