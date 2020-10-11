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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأحد 11-10-2020

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:38 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية
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محمد يحيي
استقر متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2020؛ منذ الخميس الماضي بدون أي تغيير على مستوى البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 17.08 جنيه للشراء و 17.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.43 جنيه للشراء و 18.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري نحو 20.16 جنيه للشراء و 20.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الـ100 ين الياباني نحو 14.78 جنيه للشراء و 14.88 جنيه للبيع .

ووصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.32 جنيه للبيع.

وعلي مستوي العملات العربية وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.09 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم المطلوبات من القطاع الخاص ضمن الإئتمان المحلي للبنوك بنهاية يونيو الماضي إلي 1.1 تريليون جنيه مقابل 980.9 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 957.411 مليار جنيه في إبريل 2020

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن إجمالي الأوراق المالية ضمن المطلوبات من القطاع الخاص بلغت 89.5مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 88.6 مليار جنيه في مايو من نفس العام ومقارة بـ 85.3 مليار جنيه في إبريل 2020.

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