في اليوم العالمي للفتاة.. الطفولة والأمومة يرفع شعار طفلة 2020 تعليم صحة تمكين

تحت شعار طفلة 2020 "تعليم، صحة، تمكين"، يحتفل المجلس القومي للطفولة والأمومة، باليوم العالمي للفتاة والذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.









وفي هذا الصدد، ترسل الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، رسالة حب وتقدير لبنات مصر العزيزات موجهة لهن رسالة "أنتن أمل مصر ومستقبلها المشرق، سنظل دائما السند والدعم لكن وسنقف بقوة ضد أي تهديد من شأنه أن يشكل تحديًا في مسيرتكن الزاهرة".











وقالت "السنباطي" إن الشعار الذي خصصه المجلس للاحتفال بهذا اليوم طفلة 2020 "تعليم، صحة، تمكين" يتواكب مع مسيرة المجلس في دعم الفتيات ورؤية مصر 2030.









وأضاف ت: "إننا اليوم نجدد التزامنا بدعم جميع القضايا الخاصة بحقوق الفتيات والعمل على إنهاء جميع الممارسات الضارة التي تلحق بهن كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) والتسرب من التعليم.













وتابعت: "نحن عازمون وبقوة على التصدي لجميع التهديدات والأضرار التي تلحق بفتياتنا وتعكر صفو حياتهن، وذلك بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتي تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تتضمن أهدافا طموحة في تحقيق مستقبل أفضل للبنات العزيزات".









وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ إنشائه، قد اتخذ خطوات جادة نحو دعم الفتيات وإنهاء العنف الممارس ضدهن، لافتة إلى أن المجلس بالتعاون مع يونيسيف مصر أطلق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي)، والتي تمثل صيحة الفوز والانتصار لفتيات مصر وحقوقهن، مشيرة إلى أن هدف المبادرة هو الوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس في ظل وجود بعض التحديات التي تؤثر عليهن في مجالات عديدة؛ كالتعليم والصحة والتمكين بوجه عام، وتعرضهن للعنف والإساءة.









