AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. امتحان قبول طلبة الدكتوراة لقسم اللغة العربية بآداب القاهرة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
كلية الاداب
كلية الاداب
Advertisements
مريم عزت
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، لطلاب الدراسات العليا أن قسم اللغة العربية وآدابها يعقد امتحان قبول لطلبة الدكتوراة، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 من أكتوبر الجارى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الكلية.

اقرأ أيضا:

كما نوهت كلية الآداب، على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وكان قد صرح الدكتور شريف كمال، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، بأن الكلية أطلقت صفحة عن طريق جوجل فورم لتسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب لكل الأنشطة الطلابية المختلفة، سواء جوالة أو نشاط ثقافي أو فني، لافتًا إلى أن الطلاب يحاولون بقدر المستطاع ممارسة الأنشطة عن طريق التفاعل عبر الأون لاين مع الأستاذ المشرف.


اقرأ أيضا:

وأضاف د. شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الكلية تعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا ولن تستسلم لهذه الظروف التي أعاقت العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الطلاب يريدون أن التواصل بشكل مباشر في الأنشطة، ولكن لن نكون قادرين على استضافة جميع الطلاب في وقت واحد وستكون نسبة الحضور 30% كحد أقصى من مساحة المدرجات.



وأكد الدكتور شريف أن الكلية تسعى إلى تطوير العملية التعليمية ودعم منظومة كلية الآداب بشكل كامل من خلال تدعيم المحتوى النظري بمواد تعليمية تعتمد على الصوت والصورة والفيديو.


وأوضح عميد كلية الآداب، أن الكلية تعمل منذ فترة على تجميع المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2020-2021، لافتًا إلى أن استثناء بعض المقررات العملية من نسبة الحضور التي نصت عليها وزارة التعليم العالي لاعتمادها الأكبر على التواصل المباشر مثل الجغرافيا ورسم الخرائط لأنه لا يمكن أن يتخرج الطالب دون أن يستطيع رسم خريطة وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. امتحان القبول الشفوى لطلاب الماجستير بآداب القاهرة

غدًا .. عقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة

الخميس.. موعد عقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة

كلية الآداب تستقبل الطلاب اليوم لعقد امتحان اللغة الإسبانية

اليوم.. انعقاد امتحان القبول بقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة

لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة.. تعرف على موعد الامتحان الشفوى لشعبة اللغة التركية

ترشيحاتنا

11 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

لخشونة الركبة.. تمارين رياضية سهلة مهمة لكبار السن.. فيديو

أهم الأخبار .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته.. وعودة أحمد فلوكس لزوجته

أحمد عيد عبد الملك: بيخرجونا عن تركيزنا لعدم تحقيق حلم النجمة السادسة

بدقة فائقة.. أفضل 5 هواتف اندرويد في الكاميرات.. صور

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

AdvertisementS

عورني فى مكان حساس .. ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: هددنى بالفضيحة وضربني

استشاري يحذر من تناول البسكويت بالشاي لهذا العمر

الأهلي يقترب من حسم 3 صفقات جديدة بعد اجتماع «الشيخ زايد»

مقتل شخص والقبض على آخر في إطلاق نار على احتجاج بأمريكا

دعاء إذا قلته صباحا ومساء كفى الله همك وقضى دينك

أصحاب ماما نصحوها بالسكوت عشان الفضيحة.. ضحية مدرب الإسكواش المتحرش: ناس كتير قدمت بلاغات وأنا كمان

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بـ «المنارة»

بعد خناقته مع شيكابالا.. الجمهور يطارد أحمد فهمي

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور