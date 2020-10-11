غدا.. امتحان قبول طلبة الدكتوراة لقسم اللغة العربية بآداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، لطلاب الدراسات العليا أن قسم اللغة العربية وآدابها يعقد امتحان قبول لطلبة الدكتوراة، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 من أكتوبر الجارى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الكلية.





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كما نوهت كلية الآداب، على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة وسلامة الجميع.







وكان قد صرح الدكتور شريف كمال، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، بأن الكلية أطلقت صفحة عن طريق جوجل فورم لتسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب لكل الأنشطة الطلابية المختلفة، سواء جوالة أو نشاط ثقافي أو فني، لافتًا إلى أن الطلاب يحاولون بقدر المستطاع ممارسة الأنشطة عن طريق التفاعل عبر الأون لاين مع الأستاذ المشرف.