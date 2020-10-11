نجا بأعجوبة.. ولادة طفل يزن أقل من نصف كيلو.. صور

شعرت سيدة بالغة من العمر 30 عاما، بحالة من اليأس والإحباط بسبب ولادة طفلها بحالة يرثى لها، فقد كان يعاني من الضعف الشديد وبعض أعضاء جسده لم تكتمل، مما أدى إلى تعرض حياته للخطر.











وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور"، فإن السيدة ميليسا البالغة من العمر 30 عاما، تعرضت لأزمة شديدة كانت تعيش فيها حالة نفسية سيئة للغاية، فقد كانت على وشك أن تفقد رضيعها في كل ثانية بعد ولادته بسبب المشاكل الصحية التي تعرض لها.











روت السيدة ميليسا للصحيفة، أنها وضعت طفلها بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة ويلز البريطانية منذ 6 أشهر، عاشت فيها أسوأ أيام حياتها بسبب كابوس ولادة طفلها بوزن ضئيل كاد أن ينهي حياته.











وأوضحت السيدة ميليسا أن طفلها ثيودور ولد بوزن أقل من نصف كيلوجرام، فتعرض لأزمة صحية كبير، أعتقدت أنه سيفقد حياته بين اللحظة والأخرى، فقد شاهدته أكثر من مرة يدخل غرفة الإنعاش.











وأشارت السيدة إلى أنها لم تتمكن حتى من الاتصال بزوجها ليساعدها، بسبب الإجراءات الصارمة التي يتبعها المستشفى لحماية المرضى من الاختلاط وكانت تساعدها ممرضة لمدة 6 أشهر للعناية بطفلها.









نشرت ميليسا صورة أخيرا لطفلها بعد شهور من العناء، وأكدت أنه أصبح طفلا طبيعيا ووصل وزنه الآن إلى الوزن الطبيعي الذي يكون عليه الأطفال.