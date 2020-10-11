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الرئيس السيسي: لن نتغلب على التحديات التى تمر بها بالدولة إلا بالاستقرار والعمل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ريهام فيكتور
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة المحافظة على مصر، وذلك في تعقيبه على كلمة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالندوة التثيقيفية للقوات المسلحة، للاحتفال بنصر أكتوبر 47 .


وقال السيسي خلال كلمته اليوم، الأحد، إن القضية تحتاج فهما حقيقيا للتحديات التي تمر بها الدولة، مضيفا: "لدي تسجيلات حين كنت وزير الدفاع أتحدث فيها مع الضباط والجنود بأن يوعوا أفرادهم والأفراد يوعون أطفالهم وأسرهم بالتحديات التي نمر بها، لأن الناس لها آمال وأحلام قد تكون الدولة غير قادرة على تحقيقها".


وتابع: "إذا كان دخل المواطن 2000 جنيه ومرتبه 1500 جنيه ، إذًا  لديه عجز 500 جنيه فقط، ولكن قد يحتاج إلى 5 آلاف جنيه"، قائلا: "الفكرة إنت عايز كام، عايز دولة عدد سكانها 100 مليون عايز كام تصرف عليها".


وأشار إلى أن عدم الصرف يترتب عليه تحديات خطيرة جدا فى العديد من المجالات فى الصحة والإسكان والتعليم والبنية الأساسية ، إذًا يتم التشويش على أن الدولة لا تستطع تقديم مطالب الناس نتيجة فساد إدارة الدولة  قائلا: "يبقى قوم يلا هد الدولة".


وأوضح أن التحديات التى تمر بالدولة نستطع التغلب عليها بالاستقرار والعمل  وبذل الجهد والصبر، واستطرد:  "أنا قلت فى البداية فى تحديات كبيرة جدا هتقابلكم، لا أبيع وهما ولا أضحك على الناس وأواجهكم بالواقع والتحديات". 
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