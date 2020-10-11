AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بإجمالي 955 مليون جنيه.. القليوبية تتلقى 169 ألفا و639 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:36 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.

وأكد الهجان أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي سلمت من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة بلغت 169 ألفا و639 طلب تصالح كما تم تحصيل 955 مليونا و675 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب مع قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري. 

من ناحية أخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم. 

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحصيل 810 ملايين جنيه.. محافظ القليوبية: تسلمنا 144 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية: تخفيض يتخطى 55% حال الدفع الفورى في تصالح مخالفات البناء

بعد تلقيها 151 ألفا و540 طلب تصالح.. القليوبية تُحصل 854 مليون جنيه من البناء المخالف

محافظ القليوبية: تلقينا 154 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

محافظ القليوبية : 159 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 891 مليون جنيه

محافظ القليوبية: تلقينا 164 ألف طلب تصالح وتحصيل 923 مليون جنيه

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. تعرف على فارق العمر بين عمرو دياب ودينا الشربيني

أسعار الذهب اليوم الأحد 11-10-2020

عورني فى مكان حساس .. ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: هددنى بالفضيحة وضربني

تقارير: كاف يفاجئ الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل السفر إلى المغرب

لأولياء الأمور.. 10 نصائح لحماية طلاب المدارس من كورونا

الأهلي يقترب من حسم 3 صفقات جديدة بعد اجتماع «الشيخ زايد»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار أودي 2020 - 2021 في مصر

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"