اليوم قطع الكهرباء عن مدينة قليوب لأعمال الصيانة

أعلنت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية أنه سوف سيتم انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة قليوب ابتداء من يوم اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء لمدة ٢٠ دقيقة بالتناوب من الساعة ٦ صباحا وحتى الساعة ٩ صباحا والمناطق المتأثرة بالفصل هى مستشفى قليوب العام، منطقة الأهرام، جركو وذلك لأعمال الصيانة بشبكة الكهرباء.

وناشدت وكيل كهرباء القليوبية المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الانقطاع ولحين عودة الخدمة مرة اخرى.

وكانت وزارة الكهرباء اعلنت عن رفع كفاءة شبكة كهرباء قطاع القليوبية في عام واحد بتكلفة 470 مليون جنيه وتحرير 503 محاضر ضبطية قضائية.

من جانبها طالبت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية المواطنين بضرورة الرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية لأنها تقع على أسلاك وأعمدة الإنارة وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال بالكهرباء يوميا وانقطاع التيار عن بعض المناطق نتجية حدوث هذه التلفيات.

وأضافت بركات أن القطاع يتلقى شكاوي يوميا عن أن تلك الأعمدة تودي بحياة الأطفال وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء فضلا عن انقطاع التيار الكهربائى جراء اللعب بالطائرات الورقية واعمال الصيانة واصلاح الاعمدة والاسلاك التى تخلفها هذه اللعبة.

وقالت أن الكهرباء سعت خلال الفترة الماضية لصيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة ويجب على المواطنين عدم إتلافها وترك أطفالهم للعبث بها وتعريض أرواحهم للخطر.