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بألوان علم مصر.. الفنانة ياسمين على تطل بفستان فريد خلال الندوة التثقيفية.. شاهد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:25 م
الفنانة ياسمين علي
الفنانة ياسمين علي
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نورهان رأفت
أطلت الفنانة ياسمين على، بفستان يحمل علم مصر بألوانه الثلاثة، الأحمر والأبيض والأسود، بإطلالة مميزة وفريدة، خلال الفقرة الفنية للندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة.

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبّر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، عن سعادتهم البالغة في السادس من أكتوبر عام 1973، بعد العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، ونجح المصريون في استعادة أرضهم وكرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مُبين.
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