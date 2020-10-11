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أخبار العالم

إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا.. وإجمالي الإصابات يتجاوز 500 ألف حالة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:33 م
إيران تسجل أعلى حصيلة
إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم، الأحد، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أنها سجلت 251 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 28544 حالة.

وسجلت الوزارة 3822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس التوقيت، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 500075 شخصًا، بينهم 4482 حالة حرجة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، إصابة رئيسها علي أكبر صالحي بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن صالحي جاءت نتيجة اختباره إيجابية، مشيرة إلى أن حالته العامة جيدة.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اختبار علي أكبر صالحي جاء إيجابيا، ووفقًا للنصائح الطبية، تم عزله في المنزل للراحة.

وبحسب المنظمة، فإن حالة صالحي جيدة حاليًا، وتم وضعه تحت المراقبة يتابع باستمرار قضايا المنظمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة الماضي، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مع توجيه أوامر صارمة للمستشفيات تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إنها أصدرت أمرا بمنع إجراء أي عمليات جراحية في المستشفيات الإيرانية إلا للحالات الطارئة حتى إشعار آخر.
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