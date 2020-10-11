أحمد موسى: قطر تدعم بقوة المرشح الأمريكي بايدن في الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي احمد موسى، إن ترامب تحدث في 2012 عن تورط أوباما في دعم ما عرف مجازا بالربيع العربي، قبل أن يكون رئيسا أو مرشحا محتملا للرئاسة الأمريكية.





وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان يتوسمون في بايدن أمل بالنسبة لهم.





أوضح موسى، أن الإخوان لديهم طموح في نجاح جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهناك دعمًا قطريًا بالمال لبايدن في الانتخابات المقبلة.





وأردف موسى: “لا يوجد إدارة أمريكية يمكنها أن تخسر مصر، مؤكدا أن مصر دول كبيرة ومستقرة ولا يهمها من يفوز بالرئاسة الأمريكية وستتعامل مع أي إدارة”.





ولفت إلى أن شركة مصر للطيران شغلت بالأمس 60 رحلة جوية، منذ شهر مارس وهو ما يعني عودة الحياة لطبيعتها، موضحا:" الإعلام المعادي عاوز يضر بلدك ومش عاوز تكون عندك حركة".





ونوه موسي إلى أن رشاد حسين عضو جماعة الإخوان الإرهابية بأمريكا كان مستشارا للرئيس الأمريكي السابق أوباما وهو ما يكشف حجم المؤامرة على الدولة المصرية.



