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توك شو

محمد الباز: قناة الشرق الإخوانية بيت دعارة ووكر لتعاطى الحشيش

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرض الاعلامي محمد الباز،  تدوينة إسراء الحكيم زوجة الإخوانى الهارب سامي كمال الدين والتي فضحت فيها ما يدور في قناة الشرق الإخوانية.
 
وأوضح الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" أن إسراء الحكيم كشفت خلال تدوينتها عن أن هناك مخططات جنسية تتم في القناة، وأن إحدى السيدات حاولت استئجار عاهرة لتمارس الرذيلة مع رئيس القناة، وتصويره لابتزازه، لرفع مرتب زوجها ليعادل نفس مرتب معتز مطر".

وتابع:كشفت إسراء زوجه الهارب سامي كمال الدين عن أن هذه القناة عبارة عن وكر لتعاطى الحشيش، بين العاملين فيها.

وعلق الباز أن هذا ليس تسريبا سريا أو اختراقا حصلنا عليه، ولكنه تسريب على صفحات الأجراء يفضحون بعضهم فهذه التدوينة تثبت أن "قناة الشرق الإخوانية بيت دعارة كامل".
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