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كانت صعبة.. وزيرة الصناعة: مصر استطاعت أن تتجاوز صعوبات أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
نيفين جامع، وزيرة
نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
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إسراء صبري
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه من ضمن الإنجازات أن تقوم بعمل معرض ويتم افتتاحه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء وباقي الوزراء، إضافة إلى كبار رجال الدولة.

وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن منظومة الدولة بالكامل اختلفت عن ما قبل، مؤكدة "هناك دعم واضح مقدم من الدولة للمنتجين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة".

وأشارت إلى دورنا كجهاز تنمية المشروعات هو الوقوف بجانب المستثمرين والمنتجين لمواجهة الصعوبات وأي عواقب أمامهم"، موضحة "في بعض الأحيان لا يكون الدعم متمثلا في الدعم المادي بل في التيسير والدعم التسويقي".

وتابعت "الوزارة قامت أول أمس بطرح 7 مجمعات صناعية كمرحلة أولى في محافظات الصعيد وإسكندرية والبحر الأحمر"، معقبة "الوحدات مقدمة بأجور وأسعار زهيدة جدا، إضافةً إلى التعاون مع بعض البنوك لتدعيم المواطنين في حالة التمليك وتقسيطه".

وأوضحت خلال فترة كورونا ظروف المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة "كانت صعبة"، وفيما يخص وزارة الصناعة، مشيرة إلى أن الوزارة استفادت من كورونا في أنها نجحت في مواجهة كورونا، معقبة: خلال الأزمة لم تتوقف المصانع عن العمل، ولكن حصل بعض الأمور والآثار السلبية ولكن الوزارة استطاعت أن تتجاوز الأمر.

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