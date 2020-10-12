وفقا لتوجيهات الرئيس.. الصناعة: ستتم إقامة معرض تراثنا 4 مرات سنويا ..فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تمت إقامة معرض "تراثنا" للمرة الثانية ، معقبة "من ضمن أهداف جهاز تنمية المشروعات إنشاء معارض من أجل تسويق المنتجات"، متابعة "المنتجات التراثية والتاريخية لديها طابع خاص عن باقي المنتجات".





وأوضحت "جامع"، أثناء حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن السودان ضيف شرف في المعرض هذا العام، منوهة بأن هناك تشابهًا إلى حد كبير بين منتجاتنا والسودان، وبالفعل تمت استضافة الأشقاء والترحيب بهم من قبل الرئيس السيسي.





وأكملت وزيرة التجارة والصناعة "تواجد السودان بالمعرض له عدة رسائل منها أن يرى العالم والمصريون منتجات الإخوة السودانيين"، موضحة "المعرض يحتوي على نوع من الحب، ويعرف الناس بأن مصر بها كنوز وأشخاص منتجون".





وتابعت "المعرض يضم جناحا خاصا بمنتجات الجلالة"، وصفة إياها بالمنتجات "فوق الوصف"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بإقامة المعرض 4 مرات في العام؛ من أجل خدمة المواطنين، وتسويق مشروعاتهم ومنتجاتهم.





وأعربت وزيرة التجارة والصناعة عن سعادتها وفخرها بكونها وزيرة للتجارة والصناعة، وأيضا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة "مهما تعبت ببقى سعيدة وفخورة بما يتم تقديمه.. جهاز تنمية المشروعات يقدم الدعم والتمويل لكافة أنواع المشروعات".





وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل مصدر رزق ثابت للأسر المصرية.



