مفيش حد عايز يشتغل ومش هيشتغل.. جامع: أسعار المعرض بـ ثلث ثمنها في الخارج.. فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك صناعات لا تعاني من أي مشاكل أو عواقب، وأيضا هناك بعض الصناعات التي تعاني من بعض التحديات، معقبة : حاليا بنقوم برصد تلك التحديدات التي تواجه الصناعات ونعمل على حلها.
وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، نحاول حاليا إنشاء "براند" للمنتجات المصرية حتى تكون معروفة وسط منتجات العالم عند التصدير، معقبة: نسعى لترويج العلامة التجارية "صنع في مصر" عالميا.
وأكملت: منتجات مشروع "التجلي" في سانت كاترين أصبحت علامة تجارية يمكن تصديرها للخارج، معقبة: نستعين بخبرات دولية لترويج المنتجات المصرية وتسويقها بالخارج، بالإضافة إلى خريجي جامعات الفنون التطبيقية.
وأردفت: نتمنى أن يكون هناك علامة تجارية مصرية خلال المعرض القادم الذي سيتم افتتاحة بعد 3 أشهر، متابعة: هناك أكثر من سفير متواجدين معنا في معرض تراثنا هذا العام، بالإضافة إلى الجهات الدولية.
وأكدت على أن أسعار المعرض أسعار تنافسية، معقبة: أسعار المعرض بـ ثلث ثمنها بالخارج، كما أن هامش الربح قليل.
واسترسلت:"مفيش حد هيبقى عايز يشتغل ومش هيشتغل..مفيش حد عايز يعمل حاجة ومش عارف يجيلنا إحنا هنوصله".