حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة .. خطأ شائع تقع فيه الفتيات

حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة ، لعله من المسائل التي يبحث عنها الكثيرون، خاصة مع كثرة فسخ الخطوبات هذه الأيام بين الشباب والفتيات لأسباب عدة، وما يصعب الأمر أكثر هو غياب الوعي بين الشباب بواجبات وحقوق الخطيب والفتاة، مما يجعل مسألة حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة له أهمية كبيرة.
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حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة
حكم رد الهدايا للخطيب سوء سمعة الفتاة، فعنه قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قيام الخاطب بمثل هذا الفعل من تسوء سمعة خطيبته وأهلها ذنب ومعصية يأثم عليه.
وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم رد الهدايا لخطيب سوء سمعتي وأهلي؟» أنه في وقت الخطبة لم يعدى الأمر لمرحلة متقدمة؛ فتكون الهدايا من حقه، لأنها جزء من المهر وهو مستحق كاملًا بالدخول، ونصفه بعد كتب الكتاب وعدم إتمام الزواج.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء : " أما عن إساءته لك ولأهلك يستحب إقامة مجلس عرفي والحكم عليه بغرامة مالية جراء ما فعل من ضرر واساءة ".
حكم رد الشبكة بعد خطوبة دامت سنتين
حكم رد الشبكة بعد خطوبة دامات سنيتن ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: لو لم تكتبوا الكتاب ولا تكن دخلت بها فالشبكة من حق الخاطب.
حكم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة
حكم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطوبة ، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأفاد الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأوضح أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
وأردف: أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.
حكم الشبكة بعد فسخ الخطبة
بدروها، نبهت دار الإفتاء المصرية، أن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأكملت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وواصلت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
واختتمت: روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.