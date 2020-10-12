جامع: 620 عارضا يشاركون في معرض تراثنا بالإضافة إلى 45 جمعية.. فيديو

وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تقدم المساعدة والعون لأصحاب المشروعات من البداية الإنتاج حتى التسويق، متابعة: نهدف لتوفير فرص عمل ودعم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من ىمصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، تحويل السيارات للعمل بالغاز منظومة متكاملة وتم تخصيص مليار و200 مليون جنيه له، متابعة: نتعاون مع عدة وزارات منها البترول لإحلال وتجديد السيارات القديمة، متابعة: هناك 620 عارضا يشاركون في معرض تراثنا بالإضافة الى عدة مؤسسات و45 جمعية.



وأكملت: أصحاب الهمم لديهم إرادة قوية ويشاركون في معرض "تراثنا" بمشغولات يدوية، معقبة: الفتيات أكثر حرصا على إقامة المشروعات الصغيرة والعمل في الحرف اليدوية.



نتمنى أن يكون هناك علامة تجارية مصرية خلال المعرض القادم الذي سيتم افتتاحة بعد 3 أشهر، متابعة: هناك أكثر من سفير متواجدين معنا في معرض تراثنا هذا العام، بالإضافة إلى الجهات الدولية.



وأكدت على أن أسعار المعرض أسعار تنافسية، معقبة: أسعار المعرض بـ ثلث ثمنها بالخارج، كما أن هامش الربح قليل.