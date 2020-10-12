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جامع: 620 عارضا يشاركون في معرض تراثنا بالإضافة إلى 45 جمعية.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
نيفين جامع، وزيرة
نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
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إسراء صبري
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تقدم المساعدة والعون لأصحاب المشروعات من البداية الإنتاج حتى التسويق، متابعة: نهدف لتوفير فرص عمل ودعم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت "جامع" خلال حوارها ببرنامج "من ىمصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، تحويل السيارات للعمل بالغاز منظومة متكاملة وتم تخصيص مليار و200 مليون جنيه له، متابعة: نتعاون مع عدة وزارات منها البترول لإحلال وتجديد السيارات القديمة، متابعة: هناك 620 عارضا يشاركون في معرض تراثنا بالإضافة الى عدة مؤسسات و45 جمعية.


وأكملت: أصحاب الهمم لديهم إرادة قوية ويشاركون في معرض "تراثنا" بمشغولات يدوية، معقبة: الفتيات أكثر حرصا على إقامة المشروعات الصغيرة والعمل في الحرف اليدوية.

 نتمنى أن يكون هناك علامة تجارية مصرية خلال المعرض القادم الذي سيتم افتتاحة بعد 3 أشهر، متابعة: هناك أكثر من سفير متواجدين معنا في معرض تراثنا هذا العام، بالإضافة إلى الجهات الدولية.

وأكدت على أن أسعار المعرض أسعار تنافسية، معقبة: أسعار المعرض بـ ثلث ثمنها بالخارج، كما أن هامش الربح قليل.

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