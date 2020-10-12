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منوعات

طفل يصيب نفسه بطلق ناري أثناء اللعب بالقرب من والده.. شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:38 ص
طفل 3 أعوام يصيب
طفل 3 أعوام يصيب نفسه بطلق ناري أثناء اللعب بالقرب من والده
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هدير علاء
توفي طفل أمريكي عمره ثلاثة أعوام بعد قيامه دون قصد بإطلاق النار على نفسه بـ سلاح ناري غير مؤمن عثر عليه أثناء اللعب، وذلك على الرغم من تواجد والده في موقع الحادث.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام أمريكية، فإن الحادث وقع بولاية "أوريجون" مساء يوم الجمعة الماضي؛ وقد توجهت الشرطة المحلية لموقع الحادث بعد اتصال أفراد عائلة الضحية "جيمس كينيث ليندكويستر" بالنجدة للإبلاغ عن أنه أصاب نفسه بطلق ناري عقب عثوره على سلاح غير مؤمن في غرفة نوم بمنزل عائلته.


ولدى وصول المسعفين إلى موقع الحادث، وجدوا الصبي بدون استجابة وحاولوا إنعاشه، قبل أن يقوموا بنقله إلى مستشفى إثر فشل محاولات إنعاشه؛ وتوفي الطفل متأثرًا بجراحه بعد أقل من ساعتين؛ وقد رفض والداه التحدث مع وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات حول الحادث.

وتبين أن والد الضحية وصديقة له وطفل آخر كانوا متواجدين بالمنزل وقت وقوع الحادث؛ وأفاد المحققون بأن الطفل كان متواجدًا بمفرده في إحدى غرف النوم عندما أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ.


ومازالت التحقيقات جارية للتوصل إلى ملابسات الحادث، في حين لم تكشف السلطات بعد عما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لوالد الطفل سواء بالإهمال أو التسبب في مصرع نجله.

وجاء في تقرير لصحيفة محلية أن عائلة الطفل الراحل "جيمس كينيث ليندكويستر" سلمت مجموعة من الصور إلى إدارة الشرطة المحلية كي يتم نشرها علنًا؛ وبالفعل تداولت العديد من المواقع الإخبارية لقطات للضحية.
طفل يصيب نفسه بطلق ناري أثناء اللعب بالقرب من والده.. شاهد
طفل يصيب نفسه بطلق ناري أثناء اللعب بالقرب من والده.. شاهد
طفل يصيب نفسه بطلق ناري أثناء اللعب بالقرب من والده.. شاهد
طفل يصيب نفسه بطلق ناري أثناء اللعب بالقرب من والده.. شاهد
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