طالبة تصاب بآلام الولادة أثناء أداء امتحان مصيري.. ورد فعلها لا يصدق

على الرغم من إصابتها بآلام الولادة أثناء أداء اختبار لنيل رخصة مزاولة مهنة المحاماة ، إلا أن سيدة أمريكية أصرت على استكمال اختبارها رغم الألم الذي كانت تقاسيه، ولم تتوجه إلى المستشفى لوضع مولودها سوى بعد أن انتهت من إجابة أسئلة الاختبار.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "بريانا هيل"، خريجة كلية الحقوق بجامعة "لويولا" بمدينة شيكاغو الأمريكية، كان من المقرر أن تؤدي امتحان نقابة المحامين في منتصف الأسبوع الماضي، وتحديدًا يومي الاثنين والثلاثاء، وفي اليوم الأول للامتحان وفي منتصف الوقت تقريبًا شعرت بآلام الولادة، واستقبلت مولودها الأول في تلك الليلة.









وأفاد تقرير الصحيفة بأن الاختبار كان من المقرر أن يُعقد في الأساس في شهر يوليو الماضي، لكن تقرر تأجيله إلى شهر أكتوبر الجاري بسبب جائحة كورونا





وقالت "بريانا هيل" في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية المعنية بتغطية الأخبار الخاصة بكليات الحقوق ومهنة المحاماة، إنها كانت تعتقد في البداية أن تكون في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل وقت خضوعها للاختبار، لكن في ظل تأجيله إلى شهر أكتوبر، وجدت نفسها مضطرة لأدائه وهي في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل.





ذلك إلى جانب أنه تقرر تغيير نظام الامتحان بحيث يجرى عبر الإنترنت، ولذلك فقد تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش؛ وأحد هذه الإجراءات يتمثل في أنه كان يتعين على الطلاب النظر إلى شاشات أجهزة الحاسب الخاصة بهم طوال فترة الامتحان، الذي كان مقسمًا إلى أربعة أقسام موزعة على يومين، ومدة كل قسم 90 دقيقة، لذلك فعندما بدأت "بريانا" تشعر بآلام المخاض، لم تجرؤ على النهوض من مكانها أو الابتعاد عن مجال كاميرا حاسوبها خوفًا من اتهامها بمحاولة الغش.





وبعد أن انتهت من القسم الأول من الامتحان نهضت من مكانها وتأكدت آنذاك من نزول ماء الولادة؛ وتابعت حديثها قائلة إنها اتصلت بزوجها ووالدتها خلال فترة الاستراحة التي تسبق بدء القسم الثاني من الامتحان، ثم عادت إلى مكانها لاستكماله.





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ورغم الألم الشديد الذي قاسته، إلا أنها تمكنت من الانتهاء من القسم الثاني بدوره قبل التوجه إلى مستشفى قريب؛ وبعد حوالي 5 ساعات استقبلت مولودها، ولم يؤثر الموقف على إصرارها على مواصلة أداء الامتحان في اليوم التالي، ووفرت لها إدارة المستشفى غرفة خالية ووضعوا على بابها لافتة للحرص على عدم تعرضها للمقاطعة أثناء الامتحان.





وبالفعل استكملت القسمين المتبقيين من الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، وكانت تراعي مولودها خلال فترة الاستراحة.



