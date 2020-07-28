AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:36 ص
«ساندويتش» يتسبب
«ساندويتش» يتسبب في رسوب طالبة جامعية في اختبار عبر الإنترنت
Advertisements
هدير علاء
في واقعة غريبة، تسببت "شطيرة" في رسوب طالبة جامعية في اختبار عبر الإنترنت، وجاء ذلك، بحسب وصفها، إثر سقوط جزء من الشطيرة المكونة من كرات اللحم على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر الخاص بها، مما أدى إلى خروجها من الاختبار قبل أن تتمكن من إكماله.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطالبة التي تعرضت لهذا الموقف، والتي تُدعى "سام لي" وتدرس في جامعة "جورجيا" الأمريكية، كانت تتناول شطيرة من اللحم أثناء حل اختبار في مادة الاقتصاد في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن قبل أن تنتهي من إجابة كافة الأسئلة، حال سقوط جزء من الشطيرة على لوحة المفاتيح دون تمكنها من إكمال الاختبار.


ورسبت "لي"، البالغة من العمر 20 عامًا، في الاختبار نتيجة لهذا الموقف، ولذلك قررت إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أستاذها الجامعي "ويليام لاسترابس"، أوضحت له فيها تفاصيل ما حدث، وسألته عما إذا كان من الممكن أن يمنحها فرصة ثانية، كما أرفقت لقطة لها ظهرت فيها وهي تحمل الشطيرة في يدها لتكون دليلًا على صدق روايتها.

ولحسن حظها، فإن أستاذها الجامعي تفهم الموقف، وقرر منحها فرصة ثانية والسماح لها بإعاة الاختبار.


ورد على رسالتها قائلًا إن هذا بدون شك يعد عذرًا جديدًا وغير مألوف للحصول على درجة راسبة، لكن للسبب نفسه فإنه من غير المحتمل أن تكون قد اختلقت هذا العذر، وأشار إلى أنه في إمكانها استكمال الاختبار، وأنه قد مدد الموعد النهائي لتسليمه حتى منتصف الليل؛ ونصحها أيضًا باستكمال الاختبار إما بعد أو قبل العشاء.

وقررت "لي" في أعقاب ذلك مشاركة تفاصيل هذا الموقف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوضحت أن إعداد رسالتها الإلكترونية إلى أستاذها استغرق نحو 6 ساعات، مؤكدة أنها سعدت للغاية برده عليها.
ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية
ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية
ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية
ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس شخصين روجا عقاقير وأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت

بمجموع 65% لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات.. وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة.. رئيس الأكاديمية: لن يُسمح بدخول طالب بدون كمامة

للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

ترشيحاتنا

بدون ماء.. اتبعي هذه الحيلة لتنظيف السجاد فى دقائق

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

مواد خارقة.. لتنظيف المنزل بدون عناء

رسميًا.. البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لـ ألميريا خلفًا لجوتي

بالألعاب النارية.. شاهد.. هجوم عنيف من الزبائن على مركز ترفيهي

روان بن حسين تكشف تفاصيل مرضها الخطير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية

في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست