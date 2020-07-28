ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية

في واقعة غريبة، تسببت " شطيرة " في رسوب طالبة جامعية في اختبار عبر الإنترنت، وجاء ذلك، بحسب وصفها، إثر سقوط جزء من الشطيرة المكونة من كرات اللحم على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر الخاص بها، مما أدى إلى خروجها من الاختبار قبل أن تتمكن من إكماله.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطالبة التي تعرضت لهذا الموقف، والتي تُدعى "سام لي" وتدرس في جامعة "جورجيا" الأمريكية، كانت تتناول شطيرة من اللحم أثناء حل اختبار في مادة الاقتصاد في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن قبل أن تنتهي من إجابة كافة الأسئلة، حال سقوط جزء من الشطيرة على لوحة المفاتيح دون تمكنها من إكمال الاختبار.









ورسبت "لي"، البالغة من العمر 20 عامًا، في الاختبار نتيجة لهذا الموقف، ولذلك قررت إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أستاذها الجامعي "ويليام لاسترابس"، أوضحت له فيها تفاصيل ما حدث، وسألته عما إذا كان من الممكن أن يمنحها فرصة ثانية، كما أرفقت لقطة لها ظهرت فيها وهي تحمل الشطيرة في يدها لتكون دليلًا على صدق روايتها.





ولحسن حظها، فإن أستاذها الجامعي تفهم الموقف، وقرر منحها فرصة ثانية والسماح لها بإعاة الاختبار.









ورد على رسالتها قائلًا إن هذا بدون شك يعد عذرًا جديدًا وغير مألوف للحصول على درجة راسبة، لكن للسبب نفسه فإنه من غير المحتمل أن تكون قد اختلقت هذا العذر، وأشار إلى أنه في إمكانها استكمال الاختبار، وأنه قد مدد الموعد النهائي لتسليمه حتى منتصف الليل؛ ونصحها أيضًا باستكمال الاختبار إما بعد أو قبل العشاء.



