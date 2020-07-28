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منوعات

تحدي الموت.. شاب يأكل 20 رغيفا و2 كيلو فاصولياء في 6 دقائق فقط| صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:20 ص
تحدي الطعام
تحدي الطعام
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عزة عاطف
في تحدٍّ كبير على مستوى بريطانيا؛ تمكن شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، من تناول 20 شريحة خبز محمص، و2.5 كجم من الفاصولياء- فيما مجموعه 4000 سعرة حرارية- وذلك في 6 دقائق و 39 ثانية فقط. 

استلهم «كريج هاركر» 33 عامًا، فكرة تحدي الطعام من خلال العرض التلفزيوني الأمريكي الشهير Man v، حيث يستضيف تحديات داخل أماكن في جميع أنحاء البلاد.

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وفي نهاية هذا الأسبوع أطلق أول مسابقة لتناول الخبز المحمص في بريطانيا، يقول كريج لصحيفة مترو: "لم يتم القيام بذلك في المملكة المتحدة مطلقًا، فلم يتم إجراء مسابقة على نخب الخبز هنا أبدًا.. إنه تحد فوضوي كبير، ومعظم التحديات الغذائية نظيفة ولكن حبوب التوابل تزيد قليلًا".

وكان على المتنافسين تناول 20 شريحة من الخبز المحمص، حوالي 2000 سعرة حرارية، و 2.5 كجم من الفاصوليا والعصير، أي 2000 سعرة حرارية أخرى، يقول كريج: "هذه كمية كبيرة من الطعام لأي شخص عادي، كان الفائز كايل يتدرب منذ فترة، وقد درب معدته على تحمل سعة كبيرة من الطعام".

وظهر «كايل جيبسون» الفائز في هذه المسابقة، تلاه عن كثب «جون داوز» في المركز الثاني، «بريان ويلكنسون» في المركز الثالث، «كاميرون تورنر» في المركز الرابع، و«ديلان بيرسون» في المركز الخامس.
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