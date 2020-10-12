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سيدات الجيزة يستقبلن محمد أبو العينين بـ الزغاريد .. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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البهى عمرو
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، قام بجولة أمس فى شوارع الجيزة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن أبو العينين أُستُقبل بـ الهتافات الجميلة والزغاريد.

ولفتت أن رجل الصناعة، النائب أبو العينين، يلقى ترحيبا من الجميع، والجميع من ابناء الجيزة يتمنون التوفيق له.


واستقبل أهالي منطقة شارع المدبح بالمنيب جنوب الجيزة، النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، بالهُتافات والزغاريد والترحاب.

ورفع أهالي منطقة شارع المدبح، لافتات للترحيب بالنائب محمد أبو العينين أثناء جولته الانتخابية بمنطقة المنيب والتي تأتي في إطار جولاته الميدانية للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تنفيذها.

وعقد "أبو العينين"، أثناء جولته جلسة مع عدد من أهالي وكبار عائلات شارع المدبح بمنطقة المنيب، للوقوف على المشاكل التي تعانيها المنطقة للبدء في اتخاذ خطوات فاعلة نحو حل تلك المشكلات، وذلك استكمالا لمسيرة الانجازات والعطاء للنائب محمد ابو العينين.

وأعرب أهالي منطقة المنيب بالجيزة، عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب محمد أبو العينين لنزوله على رغباتهم وقبوله الترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، مؤكدين أن طلبهم له للترشح جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء التي يحققها لأهالي الجيزة.

وكانت حملة النائب محمد أبو العينين قد أطلقت امس، الأحد، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقا على الهواتف المحمولة باسم « جيزة – دقي – عجوزة » لاستقبال طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على تلبيتها.


وذكرت الحملة الرسمية للنائب محمد أبو العينين، إن الموقع والتطبيق مُتاحان لمستخدمي الهواتف بكافة أنظمة التشغيل، بحيث يُسهّل للمواطنين التسجيل بكل مرونة وتدوين شكاواهم أو مطالبهم، وميزة متابعة تلقي الطلبات ومراحل التعامل معها وصولا إلى حلها.

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