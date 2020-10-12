أبيض x أبيض.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة





وتألقت درة ، في الصور بإطلالة عصرية ومميزة من اختيار الأستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت بنطلون أبيض بسيط ونسقت معه جاكت غريب وغير تقليدي بنفس اللون، واتسمت أطراف التصميم باللون الأسود.





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وظهرت درة ، في جلسة التصوير حافية القدمين ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.