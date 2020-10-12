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مرأة

أبيض x أبيض.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت درة، في الصور بإطلالة عصرية ومميزة من اختيار الأستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت بنطلون أبيض بسيط ونسقت معه جاكت غريب وغير تقليدي بنفس اللون، واتسمت أطراف التصميم باللون الأسود.

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وظهرت درة، في جلسة التصوير حافية القدمين ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.
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Bonjour la vie 🤍

A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on

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