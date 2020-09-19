بملابس رياضية.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة درة، ستوري جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تبرز جمالها.
وظهرت بها درة، ببنطال جذاب باللون الأسود، مرتديه معه تي شيرت بسيط باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وانتعلت حذاء رياضي يتناسب مع ظهورها.
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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.
و اختارت تسريحة الكعكة لشعرها الأسود القصير لإكمال ظهورها.