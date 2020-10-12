نتنياهو يتصل بـ محمد بن زايد لبحث سبل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، بحثا فيه العلاقات الثنائية المشتركة وآفاق السلام في المنطقة.





وقال بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".





يأتي ذلك تزامنًا مع وصول أول سفينة إماراتية، محملة بالبضائع، إلى ميناء حيفا في إسرائيل، قادمة من ميناء جبل علي.





ونشر حساب إسرائيل بالعربية، الرسمي عبر موقع "تويتر"، تغريدة قال فيها: "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم الى إسرائيل".





وأضاف: "بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الشحنة التي تم تفريغها تحتوي على حديد ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية.





ووقعت الإمارات وإسرائيل منتصف الشهر الماضي على اتفاقية سلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



