AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دانا حمدان تشكر متابعيها على الاحتفال بعيد ميلادها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:15 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة دانا حمدان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا لها.

وظهرت دانا حمدان فى الفيديو وهى تشكر محبيها ومتابعيها على معايدتها بمناسبة عيد ميلادها.

ونال الفيديو إعجاب متابعيها وعلق عليه بعضهم قائلا:
- كل سنة وانتى طيبة 
- قمر ماشاء الله 


اقرأ أيضًا:

يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها مع نيكولا معوض.. شاهد

مي سليم توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

بفستان أسود.. مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاهد .. مي سليم في أحدث ظهور بالأبيض والأسود

بـ الأبيض والأسود.. مي سليم تشارك متابعيها صورة جديدة لها

بـ كاش مايوه.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها

ترشيحاتنا

وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل

بطن مكشوف.. ابنة رانيا فريد شوقي الثانية تثير الجدل في أول ظهور

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

أخبار الرياضة.. تعليق من فرجاني ساسي بعد إصابته بـ كورونا.. تفاصيل إصابة كهربا وبادجي أمام بيراميدز

المتهم بقتل شقيقه في العياط بسبب علبة سجائر: كنت بحبه ومكنش قصدي

في عيد ميلاد طارق الدسوقي.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة