بحضور قيادات التعليم.. محافظ أسيوط يرأس اجتماعا تنسيقيا استعدادا للعام الدراسي

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا تنسيقيًا بقيادات التربية والتعليم بالمحافظة استعدادًا للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى جاهزية المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، ومحمد عبدالمحسن مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام ، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، ومدراء العموم ، ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ، ومديري بعض المدارس بمراكز المحافظة.





وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع التعليم واتباع الإجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة لافتًا إلى التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.





ووجّه المحافظ بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" كـ (مراعاة التباعد الاجتماعي ، وغسيل الأيدي ، وارتداء الكمامات ، مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات ، وتعقيم المدارس بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي ، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس ، ....) حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والمترددين عليها ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها في أماكن واضحة بالمدارس فضلًا عن تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب لاتباع الخطوات اللازمة للوقاية من الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين، وغرس الانتماء والوطنية بين الطلاب والنشء لتخريج جيل جديد قادر على قيادة مستقبل البلاد.





وشدد محافظ أسيوط على غلق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها ومديرية الأمن وغيرها على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى التنسيق مع إدارة المرور ومديرية الأمن لتحقيق الانضباط واتخاذ التعديلات المرورية والإجراءات اللازمة لتخفيف التكدس المروري أمام المدارس وتحديد أماكن انتظار السيارات لمنع التزاحم في تلك الشوارع خاصة داخل مدينة أسيوط.



