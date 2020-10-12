مع اقتراب الدراسة.. الصحة: تحويل الطلاب المشتبه إصابتهم بـ كورونا للمستشفيات بمرافقة ولي الأمر





أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن دور الطبيب و الزائرة الصحية بالعيادة المدرسية و عيادة التأمين الشاملة، في حماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة، تزامن مع بدء الدراسة.





وقالت وزارة الصحة، أن دور الزائرة الصحية بالعيادة المدرسية، في مواجهة كورونا بالمدارس يتمثل فى الأتي:-

1_الزائرة الصحية بالعيادة المدرسية:-





زيادة وعي الطالب بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المدرسة، قبل الصعود إلى الفصول من الفسحة، بعد الأنتهاء من آي انشطة رياضية أو أي نشاط يتم بشكل جماعي .





تعليم الطلاب والمدرسين الطرق الصحيحة لغسل الأيدي وغلق الصنبور بشكل يحافظ على نظافة الأيدي، وارتداء الكمامة بشكل صحيح.





متابعة الغياب والحضور بداية من الطابور الصباحي.





تقديم الإسعافات الأولية قبل تحويل الطالب إلى أقرب مستشفى.













2- دور الطبيب بالعيادة المدرسية:-





تطبيق تعريف الحالة المشتبهة للكورونا وإحالة الحالة ( مع مرافقة ولي الأمر ) إلى أقرب عيادة أو مستشفى حسب رؤية الطبيب .





متابعة الحالة الصحية للحالات ومتابعة المخالطين للحالة المشتبة بها بصفة دورية.





إبلاغ الإدارة الصحية بوجود حالة مشتبهة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية معها.









3- دور عيادة التأمين الشاملة:-





تطبيـق بروتوكـول التعامـل مـع الحالـة ( فـرز – تعريـف الحالـة – تصنيـف الحالـة بسـيطة – متوسـطة – شـديدة) تحديـد مـكان عـزل الحالـة عـزل منزلي أو مستشـفى وفقـا لتصنيـف الحالـة.





شرح قواعد العزل المنزلي للحالات البسيطة وإعطائهم الإرشادات الوقائية والتنسيق لصرف العلاج.





إحالة الحالات المتوسطة والشديدة إلى مستشفيات العزل لإتخاذ الازم.





إعطاء الأجازات المراضية للحالة وفقًا لقواعد المنظمة.









و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و 6052 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

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نسخة ايفون

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