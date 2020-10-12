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فن

أحدث ظهور لـ عبير صبرى على إنستجرام .. شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة عبير صبرى عدة صور لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

- أكتر ممثلة بحبها ومثلي الأعلى ونفسي أمثل معاكي. 
- ماشاء الله تبارك الرحمن.
- قمررر.


يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

وشاركت في مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، سوسن بدر، عبير صبرى، مجدى كامل، داليا مصطفى، حجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وحسناء سيف الدين، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وشارك فى الجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة. 

وفى سياق آخر تنتظر عبير صبرى تصوير المشاهد الأخيرة لها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على حيث يتبقى لها أيام معدودة وتودع العمل بالكامل،  ويشارك فى بطولة الفيلم  أحمد وفيق وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، محمود قابيل ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.
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