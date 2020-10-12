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رياضة

تأهل تاريخي .. المقاولون العرب يهنئ البنك الأهلي على الصعود للدوري الممتاز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:02 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد رشاد
هنأ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مجلس إدارة البنك الأهلي بعد صعود فريق الكرة الأول للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخ النادى.

وقدم مجلس ادارة الذئاب برئاسة المهندس محسن صلاح و المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة بالنادى برقية تهنئة للواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلي بعد الصعود لدورى الأضواء والشهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى  أن الدورى هذا الموسم شهد أداء قوى وراقي لعدد من الاندية ويتمنى أن يكون فريق البنك الأهلي إضافة للكرة المصرية لما يملكه من إمكانيات كبيرة تساعد على إفراز العديد من النجوم وهو الهدف الأساسي من إقامة هذه المسابقات المحلية.

وتأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة . 


ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز . 

ولعب فريق البنك الأهلي الذي يقع في منطقة الجيزة بمجموعة الصعيد لأنه اقرب نادي الي خط الصعيد وفق التوزيع الجغرافي للأندية . 

ويحتدم الصراع في مجموعة القاهرة بين سيراميكا كليوباترا وبتروجيت لحسم البطاقة الثانية بينما البطاقة الثالث يتصارع عليها فريق غزل المحلة وفاركو بمجموعة بحري . 


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