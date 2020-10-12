وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري، لافتة إلى أن أول هذه الأخبار إعفاء كامل للمسنين فوق الـ 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة، بما يشمل السكة الحديد والمترو".





وأضافت القباج خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة «TeN» مع الإعلامي نشأت الديهي: "وفوق الـ 60 سنة 50% وتم التنسيق مع وزير النقل القريق كامل الوزير في ذلك"، لافتة إلى أنه قريبا سيكون هناك كارت للمسنين يشمل الخدمات المقدمة له.





وتابعت: "الخبر الثاني المفرح أن المعاشات اللي فوق 80 سنة يتم إتاحتها في المنازل، كما تم تخصيص 100 جنيه زيادة للمسنين في تكافل وكرامة، وبالنسبة لنا 48 مليون جنيه، وأصحاب تكافل وكرامة معافون من المصروفات المدرسية وشملت مليون طالب معافين من المصروفات وتم الاستفادة من هذا القرار 2 مليون أسرة كما يتم دعم المكفوفين بمبالغ مالية".





وتابعت: "ما نفعله هذا العام ضم جميع ما يقدم للمواطن منخلال بيانتهم.. فمنظومة الحماية الاجتماعية الموحدة عبارة عن قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين، وهذا جزء من حوكمة البيانات"، لافتة إلى أن جميع المناطق الجغرافية غير منسية ويتم تغطيتها.