فوائد عسل السدر الجبلي.. سحرية وتشفي من أخطر الأمراض





وعندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج ، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير.





له العديد من الاستخدامات الطبية فإن توت السدر مغذي وهو شيء ينتقل إلى العسل بفضل التربة الغنية وتم الإبلاغ عن أن هذا العسل الخام مفيد بشكل خاص في علاج مشاكل الكبد وقرحة المعدة والتهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي والجروح والحروق المصابة ويساعد على تقوية جهاز المناعة ويعزز الصحة العامة والحيوية.





ووجد أن عسل السدر يحتوي على 75-150 مجم من حمض الأسكوربيك لكل 100 جرام ، بينما يحتوي العسل الآخر على أقل من 5 مجم لكل 100 جرام ووجدت الأبحاث أن العسل الغامق مثل عسل كهف السدر الملكي له خصائص مضادة للأكسدة أعلى تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة.









عسل السدر الجبلي من أكثر أنواع العسل تميزًا في العالم ويتم الحصول عليه في غابات اليمن من شجرة السدر المقدسة ويعتبر من أغلى وأندر أنواع العسل في السوق العالمية وهذا بسبب فوائده الصحية العلاجية وطعمه الرائع.





وعسل سدر له صفات مثير للشهوة الجنسية عند مزجه مع بذور الجزرة أو تلقاء نفسها. يمكن خلط العسل مع مجموعة مختارة من المكسرات والأعشاب التي تعتبر بديلًا طبيعيًا للفياجرا بدون آثار جانبية





سرطان

خلط عسل السدر مع القرفة المطحونة وتناوله ثلاث مرات في اليوم يحتمل أن يشفي من سرطان العظام ويمكن للمرء أن يلاحظ التحسن في الصحة في غضون شهر من بدء العلاج.





السرطانات الأخرى التي يمكن مكافحتها هي:





أورام الدماغ

سرطان البنكرياس

سرطان الكبد

سرطان الثدي.





مشاكل الجيوب الأنفية

لعسل السدر نشاط مثير للإعجاب مضاد للبكتيريا حتى عند استخدامه بكمية قليلة. أعطِ التهابات الجهاز التنفسي ضربة من المركبات المفيدة في العسل. قم بإذابة القليل من العسل في الماء أو محلول ملحي للأنف واشطف الأنف.





ويساعد عسل السدر على مقاومة العدوى حتى عند تخفيفه بشكل رقيق جدًا ويمكنك التنفس بسهولة كما أنه يساعد على التخلص من العديد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ليس هناك أي آثار جانبية.





فعند مزجه بمسحوق القرفة يفيد في تخفيف السعال والرشح والتهاب الجيوب الأنفية وضغط الجيوب الأنفية وغيرها.





القرحة والجهاز الهضمي

تشمل فوائد عسل السدر على الجهاز الهضمي ويمنع ارتجاع الأحماض ويلطف آفات المعدة والأمعاء في أمراض كرون ومتلازمة القولون العصبي ويحمي ويعالج القرحة بشكل طبيعي ويمنع هذا العسل أيضًا أي إزعاج بعد الوجبة من اضطرابات الجهاز الهضمي





فوائد عسل السدر للعين

العسل هو بديل طبيعي رائع للتحلية والسكر كما أنه تستخدم في جميع أنحاء العالم لخصائصه المضادة للميكروبات والتئام الجروح والمهدئة.





بينما لا تحظى بشعبية كبيرة في الثقافات الغربية ، فإن الأيورفيدا وغيرها من تقاليد العلاج الطبيعي تستخدم العسل لعدة قرون لعلاج الحالات الصحية للعين.





يمكن أن يقلل العسل موضعيًا من التهاب وتهيج العين ويمكن أن تقتل أيضًا البكتيريا الضارة التي قد تسبب عدوى العين.





حتى أن بعض الناس يستخدمون العسل لمحاولة تغيير لون عيونهم تدريجيًا ، على الرغم من عدم وجود أي بحث يثبت فعاليته.





إن خصائص العسل المضادة للالتهابات والميكروبات ، جنبًا إلى جنب مع قدراته المهدئة ، تجعله علاجًا فعالًا بشكل مدهش للعديد من أمراض العين.





فوائد عسل السدر الجبلي مع غذاء ملكات النحل









- يقوي الجهاز العصبي

- ‏يزيد من النشاط البدني والعقلي

- ‏يحارب التعب.

- ‏المغذيات المثالية خلال فترة النقاهة وعامل فاعلية.

- ‏يقوي جهاز المناعة

- ‏يعمل على تنشيط الغدد

- ‏يمنع أمراض العصر الحديث وخاصة مرض السكري

- ‏يقلل من السعال

- ‏مفيد للعقم لأنه يزيد من الخصوبة عند الرجال والنساء

- ‏مفيد جدا لأمراض الكبد والبروستات









فوائد عسل السدر مع الماء على الريق





فقدان الوزن

رحيق شجرة السدر فعال في إنقاص الوزن فالعسل غني بالسعرات الحرارية ولكنه لا يحتوي على دهون وقليل من السكر وإنها نعمة للأشخاص الذين يريدون خسارة بعض الأرطال في الأسبوع أضف ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون إلى الماء واشربه كل صباح لتقليل دهون البطن.









يمكن استخدام عسل السدر اليمني في العديد من أجزاء الطبخ المختلفة مثل الفطائر والخبز والأطباق وما إلى ذلك ، ويمكن أيضًا تناولها مباشرة في ملعقة صغيرة 2-3 مرات في اليوم وعلى الريق يمكنك أيضًا مزج عسل السدر بالماء الساخن والليمون وزيت الحبة السوداء للحصول على أقصى تأثير.





فوائد عسل السدر الجبلي للاطفال





فوائد عسل السدر الجبلي للاطفال عديدة فهو يساعد على رفع المناعة ومقاومة بعض الأمراض واليكم فوائده :





تقوية المناعة

عسل السدر غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة في الخلايا التي تسبب أمراضًا مثل السرطان والإنفلونزا والتهاب المفاصل ويعمل كمعزز قوي للمناعة للجميع ويحتوي العسل على العديد من المركبات الفينولية مثل مركبات الفلافونويد التي تمد قوتها المضادة للأكسدة إلى العسل





الحماية من النوبة قلبية

عسل السدر يخفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم. يؤدي إلى انخفاض تراكم الدهون في الأوعية الدموية وبالتالي منع حدوث النوبات القلبية. كل ما عليك فعله هو إضافة العسل إلى وجباتك الغذائية والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية ويفيد عسل السدر الدورة الدموية ويقلل من التعب وفقدان التنفس.



