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تكنولوجيا

شاومي تكشف سعر ومواصفات سماعتها Xiaomi Mi Air 2 Pro قبل إطلاقها غدا .. فيديو وصور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
شاومى تكشف عن سعر
شاومى تكشف عن سعر ومواصفات سماعتها Xiaomi Mi Air 2 Pro
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ندى على
كشفت تسريبات عدد من الصور الرسمية لسماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro  اللاسلكية من شركة شاومى، والتى من المقرر أن تعلن عنها غدا فى مؤتمرها، حيث تحتوى السماعة اللاسلكية على تقنيات  aptX Adaptive و LHDC V3 audio لاختيار ترميز الصوت. 


وبحسب موقع GSMArena فإن Xiaomi Mi Air 2 Pro  تحتوى على ميزة لإلغاء الضوضاء لدرجة تصل إلى 35 ديسيبيل وهى نفس المعايير التى تستخدمها شركة آبل فى ميزة إلغاء الضوضاء فى سماعتها AirPods Pro ، كما أن السماعة تحتوى على خاصية transparent للإيقاف المؤقت لميزة إلغاء الضوضاء. 

루머 : 샤오미 노이즈캔슬링 코드리스 Mi Air 2 Pro 유출 : 클리앙


루머 : 샤오미 노이즈캔슬링 코드리스 Mi Air 2 Pro 유출 : 클리앙

وتتميز سماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro   ببطارية سعة 500 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع حتى 5 واط ، كما تدعم الشحن اللاسلكي أيضًا، كما تضم كل جهة من سماعة Mi Air 2 Pro اللاسلكية بقدرة بطارية 55 مللى، وتدعم عمر شحن يصل إلى 7 ساعات. 

루머 : 샤오미 노이즈캔슬링 코드리스 Mi Air 2 Pro 유출 | 모바일 정보 게시판 | 루리웹

كما أن حافظة بطارية سماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro  توفر حتى 28 ساعة، أو 20 ساعة عند تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، وفى وقت سابق كشفت شاومى عن شكل وتصميم السماعة بنشر فيديو يوضح مواصفاتها وحجمها حيث تحتوى على أطراف مطاطية فى نهايتها مع سطح حساس للمس على الجوانب الخارجية لها.  

拆解报告：MEIZU魅族HiFi解码耳放– 我爱音频网

ومن المتوقع أن يتراوح سعر سماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro  ما بين 90 إلى 105 دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى من 1412 إلى 1648 جنيها مصريا. 

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