شاومي تكشف سعر ومواصفات سماعتها Xiaomi Mi Air 2 Pro قبل إطلاقها غدا .. فيديو وصور

كشفت تسريبات عدد من الصور الرسمية لسماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro اللاسلكية من شركة شاومى، والتى من المقرر أن تعلن عنها غدا فى مؤتمرها، حيث تحتوى السماعة اللاسلكية على تقنيات aptX Adaptive و LHDC V3 audio لاختيار ترميز الصوت.









وبحسب موقع GSMArena فإن Xiaomi Mi Air 2 Pro تحتوى على ميزة لإلغاء الضوضاء لدرجة تصل إلى 35 ديسيبيل وهى نفس المعايير التى تستخدمها شركة آبل فى ميزة إلغاء الضوضاء فى سماعتها AirPods Pro ، كما أن السماعة تحتوى على خاصية transparent للإيقاف المؤقت لميزة إلغاء الضوضاء.

















وتتميز سماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro ببطارية سعة 500 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع حتى 5 واط ، كما تدعم الشحن اللاسلكي أيضًا، كما تضم كل جهة من سماعة Mi Air 2 Pro اللاسلكية بقدرة بطارية 55 مللى، وتدعم عمر شحن يصل إلى 7 ساعات.









كما أن حافظة بطارية سماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro توفر حتى 28 ساعة، أو 20 ساعة عند تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، وفى وقت سابق كشفت شاومى عن شكل وتصميم السماعة بنشر فيديو يوضح مواصفاتها وحجمها حيث تحتوى على أطراف مطاطية فى نهايتها مع سطح حساس للمس على الجوانب الخارجية لها.









ومن المتوقع أن يتراوح سعر سماعة Xiaomi Mi Air 2 Pro ما بين 90 إلى 105 دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى من 1412 إلى 1648 جنيها مصريا.



