السلطات الفرنسية: أعداد مصابي كورونا في وحدات العناية المركزة الأعلى منذ مايو الماضي

أكدت السلطات الصحية الفرنسية أن عدد مصابي كورونا الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في البلاد، تجاوز 1500 شخص، اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ 27 مايو الماضي.







وأشارت قناة "فرانس 24" في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى أن عدد الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 1539 شخصا، موضحة أن هذا العدد يبقى أقل من العدد المسجل في الثامن من أبريل الماضي والذي كان 7148، إلا أنه يمثل في الوقت نفسه نحو 4 أضعاف العدد المسجل في نهاية شهر يوليو من العام الجاري والذي بلغ 371.







وذكرت القناة الفرنسية أن خبراء الصحة قلقون من انهيار نظام المستشفيات سريعًا إذا لم يتم فعل أي شيء لاحتواء فيروس كورونا؛ نظرًا لوجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بأمراض مختلفة في الخريف مقارنةً بالربيع، ما يثير مخاوف من فرض الإغلاق المحلي في جميع أنحاء البلاد.







وأشارت "فرانس 24" إلى تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، في وقت سابق، بأن فرنسا تواجه موجة ثانية قوية من الإصابات بفيروس كوفيد -19، وأنه لا يمكنه استبعاد الإغلاق المحلي.



