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سيارات

على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
على طريقة فيلم Fast
على طريقة فيلم Fast and furious
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قسم السيارات
كشفت الشركة البافارية BMW العريقة عملاقة صناعة السيارات في العالم، عن فيديو جديد على طريقة كبار هوليوود، استعرضت من خلاله المواصفات الحركية والقدرات الفائقة على المناورة لنسختيها "M3 وM4 " المتطورة كليًا. 

اعتمدت BMW على تقديم نموذج فريد للسيارتين الفائقين، ويظهر ذلك من خلال التعديلات المختلفة، والتحول القوي للواجهات الأمامية لهذا التصميم، والذي أثار جدلًا كبيرًا حول استخدام الشبكات العريضة، ولكن أبدت الشركة رأيها بذلك أنها اتخذت هذا التصميم لتغطية احتياجات تبريد المحرك، كما حصلت أيضا على مصابيح LED أمامية و أخرى ليزر حسب الاختيار، والتي تبدو أكثر عدوانية.

كما تم تزويد كلا من الطرازين "M3 وM4 " على نسخة مطورة من محرك "S58" سداسي الأسطوانات مزدوج توربو، سعة 3.0 لتر، وستصل قوة المحرك إلى 473 حصان، وذلك عند 6.250 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يصل إلى 550 نيوتن/متر، عند 2.650 – 6.130 دورة في الدقيقة.

تستطيع كلًا من "M3 وM4 " التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة  100 كم/ساعة، في غضون 4.1 ثواني فقط، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كلم/ساعة، وسترتفع السرعة القصوى إلى 290 كلم/ساعة عند تجهيز السيارة بحزمة "M Driver" الفائقة.

كما دفعت "BMW" النسختين بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي مكون من 6 سرعات، والثاني أوتوماتيكي M Steptronic مكون من 8 سرعات، ويتفوق اختيار ناقل الحركة اليدوي على نظيره الأوتوماتيك بتخفيض وزن السيارة بمقدار 23 كجم وتوزيع حركي أفضل.

يظهر المقطع أيضًا قدرة السيارة على المناورات المختلفة والتفحيط، والذي يدل على استخدام الصانع الألماني لأحدث أساليب التوازن الحركي، والمواصفات القوية خارجياَ و داخلياَ للنسختين.
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
على طريقة فيلم Fast and furious.. بي إم دبليو تستعرض أداء أقوى سياراتها الخارقة.. فيديو
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