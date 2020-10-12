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رياضة

يومان راحة سلبية لـ لاعبي المصري.. والفريق يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لـ طنطا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل؛ استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري التي تجمعه بنظيره فريق نادي طنطا.


عقب نهاية مباراة اليوم التي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الاتحاد السكندري التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.


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ومن المقرر إقامة مباراة المصرى وطنطا على استاد الجيش ببرج العرب في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري.


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