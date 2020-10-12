محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان سوق الأسماك الجديد بحي العرب

وخلال الجولة الميدانية بسوق السمك الجديد ، استمعا محافظ بورسعيد ورئيس الشركة الوطنية للطرق لشرح عن مكونات السوق وخدماته، كما تم المرور بالعديد من محلات السوق للتعرف على الأسعار و مستوى رضا البائعين حول الخدمات المقدمة لهم ، .





حيث يعتبر سوق السمك سوقا خدميا متكاملا لكل أهالي بورسعيد ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر، فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، ومزود بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



