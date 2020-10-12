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محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان سوق الأسماك الجديد بحي العرب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:44 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق ، سوق الأسماك بنطاق حى العرب ، لمتابعة وتفقد آخر التطورات بسوق السمك ، وذلك بحضور المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب .

وخلال الجولة الميدانية بسوق السمك الجديد ، استمعا محافظ بورسعيد ورئيس الشركة الوطنية للطرق لشرح عن مكونات السوق وخدماته، كما تم المرور بالعديد من محلات السوق للتعرف على الأسعار و مستوى رضا البائعين حول الخدمات المقدمة لهم ، .

حيث يعتبر سوق السمك سوقا خدميا متكاملا لكل أهالي بورسعيد ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر، فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، ومزود بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.


وخلال تفقده ، حرص اللواء عادل الغضبان ، على الاستماع لآراء المواطنين بالسوق سواء من أبناء المحافظة أو الزائرين ، للتعرف على آرئهم حول هذا الصرح الخدمى المتميز ، وأبدى المواطنين فخرهم بهذه التجربة الرائدة على أرض بورسعيد .

ومن جانبه ، أشاد اللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق بسوق الأسماك الجديد ، مؤكدا أن بورسعيد شهدت طفرة فى منظومة المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين ، مما يساهم فى تقديم خدمات على أعلى مستوى تماشيا مع تحقيق خطة التنمية المستدامة على أرض المحافظة .
محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان سوق الأسماك الجديد بحي العرب
محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان سوق الأسماك الجديد بحي العرب
محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان سوق الأسماك الجديد بحي العرب
محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان سوق الأسماك الجديد بحي العرب
محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان سوق الأسماك الجديد بحي العرب
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