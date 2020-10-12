كهربا على رأس قائمة الأهلي في رحلة المغرب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على اصطحاب محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في رحلة المغرب المقرر لها الثالثة من عصر غد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.





وتعرض محمود عبد المنعم كهربا للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز وخرج بعد مرور10 دقائق وحل يدبلًا له السنغالي اليو بادحي، وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وأجرى كهربا أشعة وفحص طبي شامل عقب المباراة في إحدي المستشفيات الخاصة أثبتت وجود شد خفيف في العضلة الخلفية.





وحسب مصادر خاصة فإن كهربا يحتاج لبضعة أيام قليلة قبل العودة للتدريبات الجماعية حسب نسبة تفاعل العضلة مع البرنامج العلاجي المكثف الذي سيخضع له، وقالت المصادر إن هناك 3 جلسات علاجية سيخضع لها اللاعب بشكل يومي علي أمل أن ييكون متواجدًا علي دكة البدلاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو يكون لائقًا بشكل كامل لمواجهة الأياب التي ستقام بعدها بأسبوع في القاهرة.





وسيتواجد كهربا في قائمة الفريق التي ستغادر إلى المغرب برئاسة محمود الخطيب بجانب محمد الشناوي حارس المرمي الذي بات جاهزًا تمامًا لقيادة الفريق الأحمر في المباراة بعد أن شارك في المران بصورة طبيعية لأول مرة صباح أمس.





كما بات اليو بادجي جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي علي أن يلحق علي معلول وجيرالدو بالبعثة إلي المغرب بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبات بلادهم.



