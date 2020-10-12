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رياضة

لا داعى للقلق .. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمود علاء

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:52 م
الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود
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ملك موسى
أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها محمود علاء مدافع الفريق ليست قوية.

وأضاف طبيب الفريق الأبيض أنه فضل عدم المجازفة بمحمود علاء في اللقاء فقط لذلك قام بإخراجه من الملعب.

وأوضح الطبيب عقب انتهاء مباراة الزمالك وحرس الحدود :”لا داعي للقلق ، الإصابة خفيفة وسيشارك في مباراة الرجاء بشكل طبيعي”. 

وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليقبل بهذه النتيجة الفارس الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 68 ، جمعها من 33 مباراة، وأحرز لاعبوه 47 هدفًا وتلقت شباكه 26، وسيُخم 3 نقاط من الأبيض فى نهاية الموسم لعدم حضوره مباراة الأهلى فى الدور الأول، فيما هبط رسميًا حرس الحدود للقسم الثانى، بعد أن أصبح فى المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة جمعها من 33 مباراة وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 40.
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