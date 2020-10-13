توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 13/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنيًا: تضطر الى مضاعفة جهودك بغية محاصرة المتاعب وتجنب تفاقم الأزمات.
عاطفيًا: تواجه تحديًا جديدًا لكنّك تخرج منه منتصرًا ما يزيد ثقتك بنفسك وبالمستقبل.
صحيًا: يقترح عليك الأصدقاء فكرة القيام بنشاط رياضي أو فني أو ترفيهي للتخفيف من الضغط الذي تتعرض له.
برج الثور:
مهنيًا: تقود دراستك وأعمالك الشخصية بإرادة صلبة وحدس أكيد وتكون قدراتك هائلة، وتستقطب اهتمام بعض الباحثين والمثقفين.
عاطفيًا: تجد تعاونًا ملحوظًا من قبل الشريك وتشعر بارتياح في وجوده بقربك عند الملمّات.
صحيًا: تستعدّ لرحلة ترفيهية تقوم بها مع بعض الأصدقاء تنسيك بعض آلامك.
برج الجوزاء:
مهنيًا: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعدما تغلبت على المرض.
برج السرطان:
مهنيًا: تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعدًا.
عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.
صحيًا: الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.
برج الأسد:
مهنيًا: عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة.
عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لك للقيام بخطوات انتظرتها طويلًا.
صحيًا: عليك أن تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الحلويات، مستعيضًا عنها بالفواكه المفيدة.
برج العذراء:
مهنيًا: الطريق خالٍ تمامًا من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليًّا عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.
عاطفيًا: تسعى للابتعاد موقتًا عن الحبيب والتفكير جديًا في مستقبل العلاقة بينكما بسبب التنافر في الطباع.
صحيًا: لا تقلق على وضع أحد أفراد العائلة الصحي، إنها مجرد وعكة صحية سرعان ما يشفى منها.
برج الميزان:
مهنيًا: تواجه نزاعًا مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذرًا.
عاطفيًا: يواجه الشريك مشكلة كبيرة طارئة تفوق قدرته على حلها، فيستعين بك، فلا تبخل عليه بها.
صحيًا: كل أدوية الأعشاب التي تتناولها للتخلص من السمنة لا تكفي، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية.
برج العقرب:
مهنيا: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.
عاطفيًا: تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة وتبعدك عن أجواء التشنّج والإحباط والمشاكل.
صحيًا: تتلقى غير دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيد صحيًا، فلا تتردد في تلبيتها على الفور.
برج القوس:
مهنيًا: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.
عاطفيًا: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، ويجد لك الحلول المناسبة.
صحيًا: اصطحاب الأولاد في نزهة على الدراجات الهوائية إلى إحدى الطرقات الجبلية مفيد للصحة.
برج الجدي:
مهنيًا: تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة وتكون خلاقًا ومبدعًا، وتعالج قضايا مالية.
عاطفيًا: تمنحك النجوم طاقة داخلية كبيرة استغلّها في تحسين علاقتك مع الشريك.
صحيًا: فرصة فريدة أمامك لحلّ المشاكل الصحية المتراكمة من الماضي السحيق.
برج الدلو:
مهنيًا: كن حذرًا من بعض الأشخاص الوصوليين في تعامل معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بحب الشريك لك، على الرغم من أن بعضهم يحاول تعكير صفو العلاقة بينكما.
صحيًا: حاول أن تختار المقاعد المدروسة طبيًا في العمل لئلا تعرض ظهرك لمشاكل صحية.
برج الحوت:
مهنيًا: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.
عاطفيًا: تشارك الحبيب مشاريعه وآماله وتبدو مطمئنًّا الى سير الامور، ويتحدث الحظ عن افراح وأوقات تسلية.
صحيًا: حاول تناول الفيتامينات الضرورية لجسمك بعد المرض الذي شفيت منه أخيرًا.