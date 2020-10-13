AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 13/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء  13  تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


برج الحمل:
 مهنيًا: تضطر الى مضاعفة جهودك بغية محاصرة المتاعب وتجنب تفاقم الأزمات.

عاطفيًا: تواجه تحديًا جديدًا لكنّك تخرج منه منتصرًا ما يزيد ثقتك بنفسك وبالمستقبل.

صحيًا: يقترح عليك الأصدقاء فكرة القيام بنشاط رياضي أو فني أو ترفيهي للتخفيف من الضغط الذي تتعرض له.


برج الثور:
مهنيًا: تقود دراستك وأعمالك الشخصية بإرادة صلبة وحدس أكيد وتكون قدراتك هائلة، وتستقطب اهتمام بعض الباحثين والمثقفين.

عاطفيًا: تجد تعاونًا ملحوظًا من قبل الشريك وتشعر بارتياح في وجوده بقربك عند الملمّات.

صحيًا: تستعدّ لرحلة ترفيهية تقوم بها مع بعض الأصدقاء تنسيك بعض آلامك.

برج الجوزاء:
مهنيًا: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.

صحيًا: تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعدما تغلبت على المرض.

برج السرطان:
مهنيًا: تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعدًا.

عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.

صحيًا: الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.

برج الأسد:
 مهنيًا: عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة.

عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لك للقيام بخطوات انتظرتها طويلًا.

صحيًا: عليك أن تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الحلويات، مستعيضًا عنها بالفواكه المفيدة.

برج العذراء:
   
مهنيًا:  الطريق خالٍ تمامًا من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليًّا عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.

عاطفيًا: تسعى للابتعاد موقتًا عن الحبيب والتفكير جديًا في مستقبل العلاقة بينكما بسبب التنافر في الطباع.

صحيًا: لا تقلق على وضع أحد أفراد العائلة الصحي، إنها مجرد وعكة صحية سرعان ما يشفى منها.

برج الميزان:
مهنيًا:  تواجه نزاعًا مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذرًا.

عاطفيًا:  يواجه الشريك مشكلة كبيرة طارئة تفوق قدرته على حلها، فيستعين بك، فلا تبخل عليه بها.

صحيًا: كل أدوية الأعشاب التي تتناولها للتخلص من السمنة لا تكفي، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية. 

برج العقرب:
مهنيا: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفيًا: تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة وتبعدك عن أجواء التشنّج والإحباط والمشاكل.

صحيًا: تتلقى غير دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيد صحيًا، فلا تتردد في تلبيتها على الفور.


برج القوس:                         
مهنيًا: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.

عاطفيًا: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، ويجد لك الحلول المناسبة.

صحيًا: اصطحاب الأولاد في نزهة على الدراجات الهوائية إلى إحدى الطرقات الجبلية مفيد للصحة.

برج الجدي:
 مهنيًا: تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة وتكون خلاقًا ومبدعًا، وتعالج قضايا مالية.

عاطفيًا: تمنحك النجوم طاقة داخلية كبيرة استغلّها في تحسين علاقتك مع الشريك.

صحيًا: فرصة فريدة أمامك لحلّ المشاكل الصحية المتراكمة من الماضي السحيق.


برج الدلو:

مهنيًا:  كن حذرًا من بعض الأشخاص الوصوليين في تعامل معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بحب الشريك لك، على الرغم من أن بعضهم يحاول تعكير صفو العلاقة بينكما.

صحيًا: حاول أن تختار المقاعد المدروسة طبيًا في العمل لئلا تعرض ظهرك لمشاكل صحية.

برج الحوت:
مهنيًا: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.

عاطفيًا: تشارك الحبيب مشاريعه وآماله وتبدو مطمئنًّا الى سير الامور، ويتحدث الحظ عن افراح وأوقات تسلية.

صحيًا: حاول تناول الفيتامينات الضرورية لجسمك بعد المرض الذي شفيت منه أخيرًا.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 16 /8 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 18 /8 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 1/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22/9/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 27 /9 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

بيهددوني بالقتل .. أحمد موسى: ثابت على موقفي منذ 2011 حتى الآن

انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

كان يستعد لزفافه بعد 20 يومًا.. مأساة صياد من كفر الشيخ غرق في البحر منذ 4 أيام

وظائف هيئة السكة الحديد 2020.. الشروط ومواعيد التقديم

مايكل نصيف: حكمة الرئيس السيسي جنبت مصر فيضانات كبيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو