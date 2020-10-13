توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 13/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:

مهنيًا: تضطر الى مضاعفة جهودك بغية محاصرة المتاعب وتجنب تفاقم الأزمات.

عاطفيًا: تواجه تحديًا جديدًا لكنّك تخرج منه منتصرًا ما يزيد ثقتك بنفسك وبالمستقبل.

صحيًا: يقترح عليك الأصدقاء فكرة القيام بنشاط رياضي أو فني أو ترفيهي للتخفيف من الضغط الذي تتعرض له.





برج الثور:

مهنيًا: تقود دراستك وأعمالك الشخصية بإرادة صلبة وحدس أكيد وتكون قدراتك هائلة، وتستقطب اهتمام بعض الباحثين والمثقفين.

عاطفيًا: تجد تعاونًا ملحوظًا من قبل الشريك وتشعر بارتياح في وجوده بقربك عند الملمّات.

صحيًا: تستعدّ لرحلة ترفيهية تقوم بها مع بعض الأصدقاء تنسيك بعض آلامك.





برج الجوزاء:

مهنيًا: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر.

صحيًا: تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعدما تغلبت على المرض.





برج السرطان:

مهنيًا: تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعدًا.

عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.

صحيًا: الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.





برج الأسد:

مهنيًا: عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة.

عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لك للقيام بخطوات انتظرتها طويلًا.

صحيًا: عليك أن تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الحلويات، مستعيضًا عنها بالفواكه المفيدة.





برج العذراء:



مهنيًا: الطريق خالٍ تمامًا من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليًّا عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.

عاطفيًا: تسعى للابتعاد موقتًا عن الحبيب والتفكير جديًا في مستقبل العلاقة بينكما بسبب التنافر في الطباع.

صحيًا: لا تقلق على وضع أحد أفراد العائلة الصحي، إنها مجرد وعكة صحية سرعان ما يشفى منها.





برج الميزان:

مهنيًا: تواجه نزاعًا مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذرًا.

عاطفيًا: يواجه الشريك مشكلة كبيرة طارئة تفوق قدرته على حلها، فيستعين بك، فلا تبخل عليه بها.

صحيًا: كل أدوية الأعشاب التي تتناولها للتخلص من السمنة لا تكفي، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية.





برج العقرب:

مهنيا: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفيًا: تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة وتبعدك عن أجواء التشنّج والإحباط والمشاكل.

صحيًا: تتلقى غير دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيد صحيًا، فلا تتردد في تلبيتها على الفور.







برج القوس:

مهنيًا: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.

عاطفيًا: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، ويجد لك الحلول المناسبة.

صحيًا: اصطحاب الأولاد في نزهة على الدراجات الهوائية إلى إحدى الطرقات الجبلية مفيد للصحة.





برج الجدي:

مهنيًا: تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة وتكون خلاقًا ومبدعًا، وتعالج قضايا مالية.

عاطفيًا: تمنحك النجوم طاقة داخلية كبيرة استغلّها في تحسين علاقتك مع الشريك.

صحيًا: فرصة فريدة أمامك لحلّ المشاكل الصحية المتراكمة من الماضي السحيق.





برج الدلو:

مهنيًا: كن حذرًا من بعض الأشخاص الوصوليين في تعامل معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بحب الشريك لك، على الرغم من أن بعضهم يحاول تعكير صفو العلاقة بينكما.

صحيًا: حاول أن تختار المقاعد المدروسة طبيًا في العمل لئلا تعرض ظهرك لمشاكل صحية.





برج الحوت:

مهنيًا: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك.

عاطفيًا: تشارك الحبيب مشاريعه وآماله وتبدو مطمئنًّا الى سير الامور، ويتحدث الحظ عن افراح وأوقات تسلية.

صحيًا: حاول تناول الفيتامينات الضرورية لجسمك بعد المرض الذي شفيت منه أخيرًا.

