حركة الذئب الرمادي.. أصلها تركي وعلامة المرتزقة في أذربيجان

عرضت قناة «العربية» تقريرا عن الشعار الذي يرفعه المرتزقة في أذربيجان ، حيث أن المرتزقة اتخذوا من علامة الذئب الرمادي شعارا لهم. اتخذوا





وذكرت القناة أن ذلك الشعار يعود إلى منظمة قومية في تركيا حملت اسم "أوجاكلاري" و تلك المنظمة تشكلت في ستينات القرن الماضي في كنف حزب الحركة القومية.





وأكد التقرير أن تلك المنظمة هي شريك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم و تعادي حركة «أوجاكلاري» القوميات الأخري ك الأكراد و اليونان و الأرمن في تركيا.





وقد كانت تلك المنظمة دائما موجودة في بعض العمليات الإرهابية الكبيرة و خصوصا في التسعينات حيث ركزت الحركة عملياتها على الأكراد في غرب و شرق تركيا.

وأكدت روسيا أنها تمتلك معلومات مخابراتية عن إرسال تركيا لمرتزقة إلى كاراباخ.





وكان الكرملين، قد أكد أن مجلس الأمن الروسي يعتبر نشر أي مرتزقة من سوريا وليبيا في منطقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ "تطورا خطيرا للغاية".