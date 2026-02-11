اجتماع اللجنة التحضيرية لاختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026

عقدت اللجنة التحضيرية المشتركة لاختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 اجتماعها اليوم الأربعاء على هامش الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدولة الكويت، وذلك تنفيذاً لقرار الدورة العادية (55) للمجلس رقم (572) بتاريخ 26 /11 /2025.

وتضم اللجنة في عضويتها الأمانة العامة لقطاع الإعلام والاتصال، إضافة إلى ممثلي الدولة العاصِمة للإعلام العربي (المملكة المغربية) والملتقى الإعلامي العربي، لتدارس الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.

وافتتح أعمال الاجتماع السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، بكلمة أكد خلالها أن اختيار الرباط يندرج في إطار المبادرات الطموحة لمجلس وزراء الإعلام العرب الهادفة إلى تطوير الإعلام العربي وإبراز دوره في التعريف بالمقومات الحضارية والثقافية، مع التأكيد على أهمية الإعلام كشريك استراتيجي في التنمية الشاملة.

وأشار السفير خطابي إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب حرص منذ إطلاق الفعالية عام 2016 على اختيار القدس كأول عاصمة للإعلام العربي لما لها من مكانة خاصة في الوجدان الجماعي وطبيعة وضعها الروحي والقانوني والتاريخي المتميز، مؤكداً أن اختيار الرباط لعام 2026 يشكل فرصة لإبراز الجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

كما أكد الأمين العام المساعد استعداد قطاع الإعلام والاتصال للتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في المملكة المغربية والملتقى الإعلامي العربي لتنظيم الحدث بمختلف أبعاده الإعلامية والثقافية والتراثية، مثمناً الطابع التشاركي والمتنوع والمكثف للبرنامج المقدم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والملتقى الإعلامي العربي، ولاسيما ما يتعلق بتشجيع الابتكار لدى الشباب في المجال الإعلامي والرقمي وتعزيز أخلاقيات الإعلام الرياضي، في أفق استعداد المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030.