قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع اللجنة التحضيرية لاختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
الديب أبوعلي

عقدت اللجنة التحضيرية المشتركة لاختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 اجتماعها اليوم الأربعاء على هامش الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدولة الكويت، وذلك تنفيذاً لقرار الدورة العادية (55) للمجلس رقم (572) بتاريخ 26 /11 /2025.

وتضم اللجنة في عضويتها الأمانة العامة لقطاع الإعلام والاتصال، إضافة إلى ممثلي الدولة العاصِمة للإعلام العربي (المملكة المغربية) والملتقى الإعلامي العربي، لتدارس الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.

وافتتح أعمال الاجتماع السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، بكلمة أكد خلالها أن اختيار الرباط يندرج في إطار المبادرات الطموحة لمجلس وزراء الإعلام العرب الهادفة إلى تطوير الإعلام العربي وإبراز دوره في التعريف بالمقومات الحضارية والثقافية، مع التأكيد على أهمية الإعلام كشريك استراتيجي في التنمية الشاملة.

وأشار السفير خطابي إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب حرص منذ إطلاق الفعالية عام 2016 على اختيار القدس كأول عاصمة للإعلام العربي لما لها من مكانة خاصة في الوجدان الجماعي وطبيعة وضعها الروحي والقانوني والتاريخي المتميز، مؤكداً أن اختيار الرباط لعام 2026 يشكل فرصة لإبراز الجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

كما أكد الأمين العام المساعد استعداد قطاع الإعلام والاتصال للتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في المملكة المغربية والملتقى الإعلامي العربي لتنظيم الحدث بمختلف أبعاده الإعلامية والثقافية والتراثية، مثمناً الطابع التشاركي والمتنوع والمكثف للبرنامج المقدم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والملتقى الإعلامي العربي، ولاسيما ما يتعلق بتشجيع الابتكار لدى الشباب في المجال الإعلامي والرقمي وتعزيز أخلاقيات الإعلام الرياضي، في أفق استعداد المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030.

الرباط عاصمة للإعلام العربي وزراء الإعلام العرب مجلس وزراء الإعلام العرب الكويت الرباط أحمد رشيد خطابي كأس العالم 2026 دولة الكويت المملكة المغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

الطقس

رياح وأتربة وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

العزلة الاجتماعية

هل العزلة الاجتماعية حامية للإنسان؟.. الإفتاء تكشف مفاجأة

ترامب

جي دي فانس: ترامب لديه خيار بديل إذا لم يتم الاتفاق مع إيران

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد