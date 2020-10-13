AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الآيس كريم بالثلج والملح

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:52 ص
طريقة عمل الآيس كريم
طريقة عمل الآيس كريم بالثلج والملح
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يحتوي الآيس كريم على مئات النكهات ، ولكن لا تزال الفانيليا هي الأكثر شعبية والأكثر استخدامًا لتذوق الآيس كريم في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

يتم صنع جميع نكهات الآيس كريم بما في ذلك الفانيليا بنفس الطريقة تقريبًا وهي تبريد خليط مصنوع من الكريمة والسكر والنكهة (الفانيليا) فوق وعاء من الثلج والملح.

كشف عنها موقع هيلثي، عن طريقة عمل الأيس كريم

عندما نخلط الملح والثلج ، يخفض الملح درجة تجمد هذا الخليط المالح وهذا يجعل الثلج والملح أكثر برودة من الثلج في حد ذاته ، ويمتص هذا المزيج البارد حرارة أكبر من الحليب حتى يصبح قوام الآيس كريم .

المكونات

1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
حليب أو حليب بالشوكولاتة
ملح
كيس ثلج كبير
أكياس تخزين المواد الغذائية البلاستيكية

طريقة عمل الآيس كريم

يُسكب حوالي كوب من الحليب في كيس تخزين الطعام ثم يُضاف السكر وخلاصة الفانيليا.
أغلق الكيس بشكل صحيح.
ضع ثلجًا وكمية لا بأس بها من الملح في منتصف كيس تخزين طعام أكبر.
الآن ضع كيس الحليب (الأصغر) في كيس الثلج ثم رجّه بقوة.
احتفظ بالحليب ملامسًا للثلج طوال الوقت لتشكيل الآيس كريم.
تحقق من قوام الحليب بعد 10 دقائق ويمكنك تركه أطول حتى يتماسك الآيس كريم.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل

يحسن المزاج ومنعش.. طريقة عمل كابوتشينو مثلج بالشوكولاتة

طريقة عمل الدونات ب8 طرق مختلفة

وصفة أرز مصري بالحليب

طريقة تحضير حشو الكاسترد بالشوكولاتة.. فيديو

أشهى وألذ أنواع الآيس كريم.. وصفة ميلك شيك الفانيليا

ترشيحاتنا

حضور وغياب بالمدارس.. وزير التعليم: متر ونصف المسافة بين كل طالب.. فيديو

وزير التعليم: التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية لهذه المراحل

حبس قائدي مركبة وحافلة تسببا في حادث أودى بحياة طفل وإصابة ثلاثة آخرين بالقاهرة الجديدة

بعد تسليم الكويت 3 عناصر إخوانية لمصر.. أحمد موسى يستعرض تسريبا جنسيا لإرهابي هارب

مصر المقاصة يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم لـ الأهلي.. فيديو

بالصور.. خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها