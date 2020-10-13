طريقة عمل الآيس كريم بالثلج والملح

يحتوي الآيس كريم على مئات النكهات ، ولكن لا تزال الفانيليا هي الأكثر شعبية والأكثر استخدامًا لتذوق الآيس كريم في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

يتم صنع جميع نكهات الآيس كريم بما في ذلك الفانيليا بنفس الطريقة تقريبًا وهي تبريد خليط مصنوع من الكريمة والسكر والنكهة (الفانيليا) فوق وعاء من الثلج والملح.

كشف عنها موقع هيلثي، عن طريقة عمل الأيس كريم

عندما نخلط الملح والثلج ، يخفض الملح درجة تجمد هذا الخليط المالح وهذا يجعل الثلج والملح أكثر برودة من الثلج في حد ذاته ، ويمتص هذا المزيج البارد حرارة أكبر من الحليب حتى يصبح قوام الآيس كريم .

المكونات

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

حليب أو حليب بالشوكولاتة

ملح

كيس ثلج كبير

أكياس تخزين المواد الغذائية البلاستيكية

طريقة عمل الآيس كريم

يُسكب حوالي كوب من الحليب في كيس تخزين الطعام ثم يُضاف السكر وخلاصة الفانيليا.

أغلق الكيس بشكل صحيح.

ضع ثلجًا وكمية لا بأس بها من الملح في منتصف كيس تخزين طعام أكبر.

الآن ضع كيس الحليب (الأصغر) في كيس الثلج ثم رجّه بقوة.

احتفظ بالحليب ملامسًا للثلج طوال الوقت لتشكيل الآيس كريم.

تحقق من قوام الحليب بعد 10 دقائق ويمكنك تركه أطول حتى يتماسك الآيس كريم.

