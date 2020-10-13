وصفة ستيك الدجاج بالصوص

ستيك الدجاج هي واحدة من الوجبات المفضلة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. سهل الهضم ، وقلة الدهون به ، فهو خيار صحي ، يمكنك تناوله أثناء اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن ، حتى لو لم يكن الغرض من تناول التخسيس ، فإنه يظل خيارًا صحيًا ولذيذًا.

كثير من الناس. يمكنك تناول ستيك الدجاج في مطاعم مختلفة ، يمكنك تحضيره في المنزل بسهولة ، فهو لا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد أو المال ، لذلك نجد اختيار العديد من ربات البيوت ، بالإضافة إلى أذواق جميع أفراد الأسرة القديمة والشباب خاصة عند تنويع طرق تقديمها بمختلف الصلصات والمقبلات.

كشف موقع هيلثي ،عن طريقة عمل ستيك الدجاج بالصوص

وصفة مميزة وسريعة وناعمة وسلسة للغاية



ستيك دجاج مشوي مع وصفة الصلصة

مكونات:

كيلو صدور دجاج ، فيليه ، مقسم رفيع

2 ليمون ، عصير

ملعقة خردل

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملاعق كبيرة خل

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية "ريحان وإكليل الجبل والأوريجانو والزعتر".

ملعقة صغيرة فلفل أسود



تجهيز:

تخلط جميع المكونات مع الدجاج جيدا.

سخني الشواية جيدًا ، ضعي قطع الدجاج لمدة 3 دقائق. اقلب الدقائق الثلاث الأخرى.

يمكنك الاحتفاظ بها في كيس منقع في الفريزر للوقت المطلوب.



كيف تصنع صلصة لحم الدجاج!

مكونات:

علبة كريمة مخفوقة

كوب قشدة سائلة

حلقات البصل

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

رشة فلفل أبيض وملح

1 مكعب مرقة

ملعقة كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة

وصفة صلصة دجاج ستيك

تجهيز:

يُقلى البصل بالزبدة على نار خفيفة حتى يصبح ناعمًا ويذوب ، ثم يُضاف مسحوق الثوم مع التحريك المستمر. اخلطي الكريما في وعاء حتى تمتزج ، ثم أضيفي المزيج إلى البصل والثوم مع التحريك المستمر. نضيف رشة ملح وفلفل أبيض ومكعب مرق دجاج إلى الخليط مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط متماسكًا وكريمي الشكل ثم نرفعها عن النار. نضع الصلصة على ستيك الدجاج من الأعلى ، أو قدميها على الجانب ، يمكن للجميع وضع الكمية التي تناسبهم ، ويجب تقديمها ساخنة.



