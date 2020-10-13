الوزراء يوافق على خطة تطوير نادي غزل المحلة.. هشام توفيق: لا نية لبيعه

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن عرض خطة تطوير نادي غزل المحلة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها مبدئيا، وكذلك التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية واللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لتأسيس أول شركة مساهمة تقيد في البورصة المصرية لفريق كرة القدم بالنادي.





جاء ذلك خلال رسالة مصورة وجهها الوزير للاعبي نادي غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، لدعمه وتمنياته بالتوفيق للفريق في حسم الصعود لبطولة الدوري الممتاز في مباراته اليوم أمام النادي الأولمبي.









و أكد توفيق على عدم وجود أي نية لبيع النادي، مؤكدا أن النادي سيساهم في الشركة الجديدة من خلال الاستاد وملاعب التدريب كحق انتفاع، وباقي النسبة ستكون لجمهور وأهالي المحلة من خلال طرح عام للمساهمة في الشركة ودعم الفريق.



