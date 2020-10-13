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بين الناس

سكان شارع الفاروق عمر بمدينة نصر يستغيثون من استمرار انقطاع المياه

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن مدحت سالم ، من سكان المنطقة العاشرة فى مدينة نصر شارع الفاروق عمر ، في رسالة بعث بها لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه بصفة مستمرة.

ويقول فى رسالته : أشكو من انقطاع المياه يوميا ولعدة ساعات وبدون سابق إنذار ولا نعرف السبب، نرجو إصلاح هذه الأعطال رأفة بحال الأهالى.

للتواصل مع القارئ 
01112626548
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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