مصري وليس أجنبيا| كواليس التعاقد مع مدير فني جديد لـ الاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على قبول الاعتذار المقدم من طلعت يوسف عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، خلال الجلسة الطارئة للمجلس، عقب نهاية مباراة الأمس أمام النادي المصري البورسعيدي.





ويعكف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .





ومن المقترح أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري خلال 72 ساعة من الآن عقب إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد معه .





وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة أن نادي الاتحاد السكندري تفاوض مع أحد المدربين المصريين من أجل تولي قيادة الفريق وليس مدربا أجنبيا كما يروج البعض ".



