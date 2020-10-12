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محافظات

للتواصل مع ذوي الهمم.. شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مبادرة لتعليم لغة الإشارة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:24 م
شباب ورياضة الإسكندرية
شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مبادرة لتعليم لغة الإشارة
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أحمد بسيوني
أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مبادرة لتعليم لغة الإشارة بهدف تأهيل العاملين بمراكز الشباب من أجل التواصل مع ذوي الهمم.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم وهو ما جاء واضحًا في تضمين (دستور 2014) 11مادة واضحة وصريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتةً إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بذوي القدرات والهمم.

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وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المبادرة تستهدف تعليم 50 فردًا من العاملين والأخصائيين بمراكز الشباب والمديرية بالتعاون بين مكتب ذوي القدرات والهمم والإدارة العامة للشباب.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن المبادرة مستويين أولها التعريف بلغة الإشارة والثاني تنمية مهارات المشاركين للتعامل مع ذوي الهمم، مضيفة أنه من المقرر تنظيم دورة تعليمية خلال الفترة القادمة لشباب الإسكندرية.

وقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تجديد الثقة في الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والتي تولت المنصب في ١٤ يوليو ٢٠١٨.
للتواصل مع ذوي الهمم.. شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مبادرة لتعليم لغة الإشارة
للتواصل مع ذوي الهمم.. شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مبادرة لتعليم لغة الإشارة
للتواصل مع ذوي الهمم.. شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مبادرة لتعليم لغة الإشارة
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