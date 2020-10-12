قبول اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار مديرا فنيا للاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على قبول الاعتذار المقدم من الكابتن طلعت يوسف عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، خلال الجلسة الطارئة للمجلس التي انتهت منذ قليل ، عقب نهاية مباراة اليوم أمام النادي المصري البورسعيدي.









وأشاد الكابتن طلعت يوسف خلال حديثه مع رئيس النادي بالدعم الكبير الذى قدمه مجلس الإدارة لفريق الكرة و الجهاز الفني خلال فترة توليه المسئولية ، مُضيفًا أن الإصابات المتعددة و الغيابات المؤثرة لبعض اللاعبين الأساسيين بالفريق معظم مباريات الدور الثانى بالإضافة إلى سوء التوفيق الذى صاحب الفريق خلال مبارياته الأخيرة ، هي من حسمت قراره بالاعتذار عن الاستمرار في مهام منصبه.









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وقدم مجلس إدارة النادى الشكر للكابتن طلعت يوسف على مجهوداته منذ توليه القيادة الفنية للفريق و التي بذل فيها أقصى جهد بوصفه أحد أبناء النادى المخلصين ، متمنين له كل التوفيق في خطواته القادمة.









وفوض مجلس إدارة النادى، محمد مصيلحى في التفاوض واختيار المدير الفني الجديد وقرر رئيس النادى تشكيل لجنة من أعضاء المجلس برئاسته لتحديد المدير الفني و الجهاز المعاون خلال المرحلة المقبلة.



