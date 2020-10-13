أخبار التوك شو.. أبو العينين: الرئيس السيسي غيّر مجرى التاريخ.. التعليم تنفي تأجيل الدراسة.. أحمد موسى: أوباما وهيلاري كلينتون وش الخراب على العرب

معا من أجل مصر.. أبو العينين: الرئيس السيسي غيّر مجرى التاريخ وحمى 30 يونيو
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن المؤتمر الجماهيري الحاشد للنائب محمد أبو العينين وسط أهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.
وقال محمد أبو العينين في كلمته، "ربنا رزقنا بقائد وزعيم يعرف معنى كلمة مواطن صالح وبناء قوي، الرئيس السيسي حمى الثورة الشعبية في 30 يونيو، واستطاع تغيير مجرى التاريخ بـ"وقفة شهامة" وبطولة في 30 يونيو، ومعه القوات المسلحة والشرطة الباسلة".
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين عندما خرجوا بالملايين لمساندة القوات المسلحة في ثورة شعبية لم يخرجوا ضد الإخوان الإرهابية فقط ولكن خرجوا ضد قطر والولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أوباما وهيلاري كيلنتون.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: أن الأذرع الإعلامية الإخوانية هي من كانت تدعو إلى الفوضى والعنف في عام 2011؛ لافتا أن ألسنة الإخوان خرست عقب تسريبات هيلاري كلينتون وفضائحها بالتعاون القطري لهدم الدول العربية ودعم ثورات الخراب العربي.
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الماضي أدى لإكساب العاملين بالمنظومة التعليمية خبرة كبيرة فى التعامل مع امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة والتي لم تظهر فيها أي إصابات تذكر بفيروس كورونا المستجد.
وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة إن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب على مستوى المدارس ذات الكثافات العالية.
أكد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات أنه سيتم العمل على اعمال ميكنة والتي يجب أن يتم تقديم خدمات متنوعة للجمهور مؤكدا أن "منصة مصر الرقمية" هي نتاج عمل منذ خمس سنوات من أجل العمل على خدمة تليق بالمواطن دون تدخل أي عنصر بشري.
وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن خدمات التموين هي الخدمات التي عليها إقبال شديد من المواطنين مشيرا إلى أنه أكثر من 130 الف خلال فترة التسجيل والإطلاق التجريبي.
قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة تطوير العشوائيات والعمل على تأمين حياة الناس وأنه سوف نعلن أن مصر خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2020 وسيتم عمل تطوير العواصم والمدن على غرار بشاير الخير والاسمرات.
وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن بعض الأماكن والمدن تظهر بشكل جيد وآمنة، لكن على الرغم من ذلك سنعمل على تطويرها وتجميلها لكي تكون على غرار المدن العالمية.
قال محمود نفادي رئيس شعبة الإعلاميين البرلمانيين، إنه تم الانتهاء من معظم إجراءات انعقاد مجلس الشيوخ ويتبقى قرار وحيد يصدره رئيس الجمهورية بأسماء الـ 100 عضو معين في مجلس الشيوخ .
وأضاف نفادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من المفترض أن ينعقد مجلس الشيوخ في يوم 18 أكتوبر المقبل بعد الإعلان عن أسماء الـ 100 عضو معين".
قال الفنان بيومي فؤاد ، إنه تخرج سنة 90 من كلية الفنون الجميلة وكان رئيس فرقة المسرح، مؤكدا أنه بعد تخرجه أصبح رئيس فرقة المسرح الكبيرة.
وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم: "أن يوم الزلزال في 1992 كان لدي بروفة وهناك مبنى بكلية الفنون الجميلة يسمى مبنى إعدادى وهو ثان أقدم مبنى في الكلية وهو مبنى خشبي عند حدوث الزلزال كان المبني بيرقص".
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق؛ إن الملصق الإلكتروني يعتر نقلة حضارية في ناريخ مصر؛ موضحا أن الملصق سيساهم في تحديد السيارة فور سرقتها.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن كل السيارات سوف تكون مراقبة عن طريق الملصق الذي يتعامل مع البرامج الذكية؛ وسوف يتم كشف كل السيارات التي لا تعلق الملصق الإلكتروني الجديد.
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل حزمة متكاملة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، لافتة إلى أن العدالة الاجتماعية كانت إحدي مطالب الشعب خلال ثورتين، وكانت منهج حكومة وليس التضامن فقط فهي موزعة بين عدة وزارات.
وأضافت القباج، خلال لقائها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN» مع الإعلامي نشأت الديهي:" من أهم سمات الحكومة أن نعمل كوزارات مع بعضنا البعض، ومع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في أواخر 2015 أو أوائل 2016 وبدأنا أول برنامج دعم نقدي مشروط مطلع 2015 مع بداية شهر مارس والدفعة الأولي كنا نصرف لـ 63 ألف أسرة وهذا كان استباقا للحماية قبل إجراء الإصلاح الاقتصادي ولما بدأنا الإصلاح وصلنا لـ 728 ألف أسرة ما يشمل 3 ملايين مواطن".
قال محمود قاسم الناقد الفني ، إن كليوباترا تشعر أنها غير مصرية وهذا من خلال تعامل السينما المصرية معها مؤكدا أن أول فيلم تم عمله عن شخصية كليوباترا في العالم كان فيلم فرنسي سنه 1899 .
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم ، إن هذا الفيلم قامت بعملة ممثلة فرنسية لافتا الى ان شخصية كليوباترا تم عملها في مصر سنة 1943 ولا يوجد احد قام بعملها بعد ذلك في مصر إلا من خلال مسرحية صغيرة تسمى كليوباترا في خان الخليلي.