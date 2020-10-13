أخبار التوك شو.. أبو العينين: الرئيس السيسي غيّر مجرى التاريخ.. التعليم تنفي تأجيل الدراسة.. أحمد موسى: أوباما وهيلاري كلينتون وش الخراب على العرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين عندما خرجوا بالملايين لمساندة القوات المسلحة في ثورة شعبية لم يخرجوا ضد الإخوان الإرهابية فقط ولكن خرجوا ضد قطر والولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أوباما وهيلاري كيلنتون.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: أن الأذرع الإعلامية الإخوانية هي من كانت تدعو إلى الفوضى والعنف في عام 2011؛ لافتا أن ألسنة الإخوان خرست عقب تسريبات هيلاري كلينتون وفضائحها بالتعاون القطري لهدم الدول العربية ودعم ثورات الخراب العربي.









أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الماضي أدى لإكساب العاملين بالمنظومة التعليمية خبرة كبيرة فى التعامل مع امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة والتي لم تظهر فيها أي إصابات تذكر بفيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة إن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب على مستوى المدارس ذات الكثافات العالية.







أكد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات أنه سيتم العمل على اعمال ميكنة والتي يجب أن يتم تقديم خدمات متنوعة للجمهور مؤكدا أن "منصة مصر الرقمية" هي نتاج عمل منذ خمس سنوات من أجل العمل على خدمة تليق بالمواطن دون تدخل أي عنصر بشري.

وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن خدمات التموين هي الخدمات التي عليها إقبال شديد من المواطنين مشيرا إلى أنه أكثر من 130 الف خلال فترة التسجيل والإطلاق التجريبي.





